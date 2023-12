Obroty centrów handlowych we wrześniu niższe o 0,9%, ale odwiedzalność wyższa o 4,7%

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki we wrześniu odnotowały: rozrywka – wzrost o 41,4%, usługi – wzrost o 16,3% i gastronomia – wzrost obrotów o 10,1%. Natomiast na wyniki branży odzieżowej silny wpływ miała rekordowo ciepła średnia temperatura we wrześniu, który był najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów IMGW, czyli od 1951 r. To ograniczyło sprzedaż jesiennych kolekcji i wydatki Polaków na wymianę garderoby. W efekcie, obroty w kategorii moda zmniejszyły się o 8,3% w stosunku do września 2022 r., gdy średnia miesięczna temperatura była niższa od średniej wieloletniej i o ok. 6oC niższa niż we wrześniu 2023 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była we wrześniu 2023 r. o 4,7% wyższa niż rok wcześniej.