Polski biznes chce odbudować Ukrainę

Przed Ukrainą długi i kosztowny proces odbudowy, który będzie wymagał wsparcia. Priorytetem będą inwestycje w służbę zdrowia, infrastrukturę, energetykę, budownictwo, a także szkolnictwo i kulturę. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego skala polskich inwestycji w Ukrainie może wzrosnąć prawie 30 – krotnie.

Minęła właśnie rocznica napaści Rosji na Ukrainę. Pamiętamy nieoczekiwaną wizytę prezydenta Joe Bidena w Ukrainie, jego przemówienie w Warszawie, deklaracje wsparcia polskich i europejskich polityków na rzecz ukraińskiego zwycięstwa. To wszystko ważne słowa, ale jeszcze ważniejsze jest to, by o Ukraińcach i tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą pamiętać cały czas. – pisze Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Business Centre Club od pierwszego dnia rosyjskiej agresji prowadził akcję wsparcia Ukrainy. Z dumą mogę powiedzieć, że firmy, które należą do naszej organizacji zdały egzamin. Jedne od samego początku dawały i wsparcie zarówno swoim biznesowym partnerom, ich pracownikom, jak i zwykłym ludziom. Inne angażowały się w pomoc, transport czy skomunikowanie przedsiębiorców. Nasi eksperci pomagali, chociażby w legalizowaniu pobytu i pracy uchodźców. Nie brakowało też i takich firm należących do BCC, które nie zgadzając się z imperialną polityką Rosji, postanowiły same wycofać się z tamtego rynku nie czekając na nakładanie oficjalnych sankcji. Pamiętam, jak jedna z firm pisała, że będąc globalną firmą rodzinną, jest przekonana, że wolność i samostanowienie są wartościami niepodlegającymi negocjacjom. Wojna nigdy nie jest rozwiązaniem. Każdy taki konflikt zbrojny, przynosił wyłącznie ofiary. Dlatego szybko, tak jak wiele innych naszych firm, zaangażowali się w pomoc Ukrainie i niesienia wsparcia w sposób bezpośredni, natychmiastowy i mądry. – twierdzi Jacek Goliszewski.

Zdaniem prezesa BCC polski biznes cechuje zarówno dobre zrozumienie ukraińskich realiów gospodarczych, jak i bliskie więzi kulturowe z Ukrainą. Zatrudnienie znalazło u nas już ponad 500 tys. uchodźców. Goliszewski, otwierając obrady Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy, podkreślał – ja też byłem uchodźcą – wyjechałem w przeddzień stanu wojennego i wróciłem do Polski po dziesięciu latach. Mam świadomość, że nie można tego porównywać do sytuacji uchodźców z Ukrainy, ale wiem, co to znaczy być na obcej ziemi bez znajomości języka, bez pieniędzy, bez pracy, po prostu w trudnej sytuacji. Tym bardziej jednak rozumiem, jak ważnym wyzwaniem jest zapewnienie uchodźcom legalnego zatrudnienia i godnych warunków pracy. Jako przedsiębiorcy jesteśmy gotowi do tego, by wspierać wszystkie działania w tym zakresie. Przed nami jeszcze jedno, ogromne wyzwanie. Jest i będzie nim odbudowa Ukrainy oraz wspieranie w tym ogromnie trudnym czasie tamtejszej gospodarki. Pomimo istniejącego konfliktu, ukraiński rynek wciąż funkcjonuje. Potrzebuje dobrych i sprawdzonych partnerów biznesowych, niezakłóconych dostaw surowców i stabilnych rynków zbytu.

Organizacja Business Centre Club na bieżąco informuje swoich członków, zarówno o potrzebach, jak i o możliwościach konkretnych działań. Odbudowa Ukrainy może być szansą dla polskich przedsiębiorstw na rozwój swoich usług. W marcu BCC zaprasza na webinar I Ty możesz odbudować Ukrainę, w którego agendzie przewidziano między innymi omówienie planu odbudowy Ukrainy (uzgodnienia z Lugano, Paryża i Berlina) oraz ONZ-towskiego mechanizmu koordynacyjnego i wieloletniego programu odbudowy Ukrainy, a także mechanizmu rejestracji w UN Global Compact i UN Market Place (potencjalna rola UN Web Buy w ramach UNOPS), i zagadnień takich jak odpowiedź na pytania – jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w odbudowie Ukrainy w oparciu o system zamówień publicznych ONZ? Poruszony zostanie też temat gwarancji finansowych, eksportowych i inwestycyjnych.

Szacuje się, że łączny koszt projektów odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 1 bln dol. – jak wskazali analitycy PIE. W myśl decyzji z konferencji w Lugano to Polska będzie odpowiedzialna za odbudowę Donbasu, jednego z bardziej zniszczonych ukraińskich regionów. Patrząc na wielkość tej części Ukrainy, projekty rozwojowe będą odpowiadały za około 15-20 proc. łącznej wielkość Planu Odbudowy, co stanowi wartość rzędu 150-200 mld dolarów – podkreślono.

A wszystko to w imię przesłania, które wiele lat temu pozostawił nam Jacek Kuroń. „Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy”. – dodał Jacek Goliszewski.