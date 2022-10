Polski deweloper gier Road Studio przyciągnął uwagę zagranicznego inwestora

Road Studio – notowany na NewConnect producent gier video o tematyce motoryzacyjno-survivalowej – zawarł Term-Sheet z zagranicznym funduszem, globalnie inwestującym w spółki z sektora nowych technologii. Tym samym warszawska firma ma szansę pozyskać strategicznego inwestora i zdobyć dodatkowy kapitał na rozwój. Potencjalna kwota inwestycji to 10 mln PLN w obligacjach zamiennych na akcje.

– Road Studio przez blisko dwa i pół roku swojej działalności zbudowało doświadczony i kompetentny zespół, czego efektem był sukces zaprezentowanego w czerwcu dema Alaskan Truck Simulator – projekt w ciągu tygodnia został pobrany przez ponad 100 tys. graczy. Po tym wydarzeniu odezwało się do nas kilka zagranicznych instytucji, a podpisanie term-sheet z jednym z zagranicznych podmiotów jest efektem tego zainteresowania. Planowane pozyskanie inwestora finansowego jest dla nas ważnym krokiem w realizacji naszych planów rozwojowych i zapewnienia długoterminowego finansowania. Jesteśmy bardzo wdzięczni również naszemu głównemu akcjonariuszowi za dotychczasowe wsparcie na różnych etapach naszego rozwoju. Ufam, że nadal razem z nim i nowym inwestorem będziemy wspólnie działać na rzecz budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. – mówi Maciej Nowak, Prezes Zarządu Road Studio S.A. – Zagraniczny inwestor wstępnie zaproponował inwestycję w naszą firmę poprzez objęcie obligacji konwertowanych na akcje. Konstrukcja ta ma na celu realizację spójnego celu Zarządu, akcjonariuszy oraz nowego inwestora strategicznego, polegającego na zapewnieniu elastycznego finansowania na rozwój – dodaje.

Spółka Road Studio powstała w 2020 roku, a zespół (wliczając w to współpracowników firmy) liczy już blisko 40 osób, które aktualnie pracują nad ośmioma projektami opartymi na motywie drogi i podróży. Celem studia jest tworzenie gier łączących symulację jazdy różnymi pojazdami z wyraźnym elementem fabularnym.

Założeniem planowanego procesu inwestycyjnego jest pozyskanie silnego międzynarodowego partnera, który stanowiłby stabilne zaplecze dla realizowanych projektów spółki, a także w budowie jej stabilności finansowej i niezależności produkcyjnej. Docelowo miałoby to również wpłynąć na rozbudowę zespołu, rozwój portfolio produkcyjnego studia oraz poszerzenie kompetencji teamu w zakresie portingu gier.

Wraz z pozyskanym finansowaniem spółka nie wyklucza akwizycji ciekawych zespołów na rynku.

Aktualnie w zaawansowanej fazie produkcyjnej znajdują się dwa autorskie tytuły studia. Mowa o Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Wishlista pierwszego z nich liczy ponad 200 tys. zapisów, a na grudzień 2022 r. Road Studio wraz z wydawcą gry – studiem Movie Games, zapowiedziało premierę tytułu na platformie Steam. Jednocześnie na publikację daty dema drugiego tytułu: American Motorcycle Simulator, czeka ponad 70 tys. użytkowników platformy Steam. Warszawski deweloper pracuje także nad kilkoma innymi tytułami z serii Truck oraz Motorcycle.

– Konsekwentnie, krok po kroku, realizujemy naszą strategię rozwoju. Z początkiem roku zadebiutowaliśmy na NewConnect. Kilka miesięcy później, w czerwcu, zaprezentowaliśmy demo ATS, które spotkało się z pozytywnym odbiorem. Przy okazji zebraliśmy niezbędny feedback, który mam nadzieję pozwoli spełnić oczekiwania graczy. Premiera naszego flagowego projektu – Alaskan Truck Simulator, została zapowiedziana przez wydawcę tytułu, na dzień 7 grudnia br. Tak dynamiczny rozwój wymaga stabilizacji i wsparcia strategicznego inwestora finansowego, po to by stać się coraz bardziej samodzielnym podmiotem w grupie MG, który generuje bardzo dobre wyniki – mówi Maciej Nowak. – Zaangażowanie tak dużego podmiotu z pewnością dałoby nam bezpieczeństwo i obecnie rzadko spotykaną na rynku stabilizację. Wierzę w powodzenie tego procesu. – dodaje.

Globalny rynek gier wideo niezmiennie osiąga dobre wyniki. Z szacunków wynika, że do 2026 r. osiągnie on wzrost o ok. 8 proc. Jednocześnie na koniec 2022 r. liczba graczy przekroczy 3 mld osób.