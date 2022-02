Polsko-estoński startup przejmuje konkurenta w Niemczech

SmarTel Plus, polsko-estoński startup IT działający w Europie pod marką Apifonica, przejął firmę TENIOS, która jest jednym wiodących dostawców usług komunikacyjnych z chmury w Niemczech. TENIOS oferuje inteligentne systemy komunikacji głosowej z wykorzystaniem Voice API, routingu IN, opartych na sztucznej inteligencji systemów TTS (Text to Speech) i ASR (Automatic Speech Recognition), a także integruje ze swoimi systemami boty głosowe.

SmartTel Plus nabył 100% udziałów w TENIOS. Transakcja jest jednym z elementów realizacji strategii ekspansji firmy Apifonica w Europie Zachodniej i ma jej pomóc w dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji komunikacji na rynku niemieckim.

„Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z TENIOS. Stworzyła ona wyjątkowy produkt i wspaniałą kulturę organizacyjną. Łącząc się z Tenios będziemy mogli dostarczyć dodatkową wartość naszym klientom dzięki wzajemnie uzupełniającej się ofercie. Rozwijanie portfolio produktów to kolejny krok w realizacji naszej misji, aby pomagać klientom na całym świecie definiować przyszłość komunikacji biznesowej” – powiedział Denis Shirokii, założyciel i dyrektor zarządzający Apifonica.

„Nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić lepszego partnera do dalszego rozwoju i ekspansji. Dzięki nowym możliwościom, możemy zaoferować naszym klientom szerszy zestaw narzędzi komunikacji cyfrowej. Mając siedzibę w Niemczech, mamy przewagę konkurencyjną, aby dostarczać te narzędzia na dużym i opartym na technologii cyfrowej rynku, jednocześnie wykorzystując międzynarodowy zasięg firmy Apifonica, co będzie stanowiło nasz wyróżnik” – powiedział Umit Öztürk, dyrektor generalny TENIOS GmbH.

Chmura TENIOS łączy w sobie wszystkie standardowe usługi typowe dla systemów telekomunikacyjnych z najnowszymi funkcjami klasy korporacyjnej. Funkcje te są dostępne w jednej łatwo skalowalnej platformie do komunikacji audio w czasie rzeczywistym. Do klientów TENIOS należy więcej niż 2 tys. firm, w tym m.in. Ergo, Huawei, Teufel, Sunpoint. Firma działa na rynku od 2001 roku.

Apifonica oferuje w pełni konfigurowalne rozwiązanie do automatyzacji komunikacji w obszarze HR, sprzedaży i obsługi klienta. Jedną z usług firmy jest też Incognito, która umożliwia zastąpienie numeru telefonu wirtualnym, co chroni przed spamem i próbami oszustw ze strony cyberprzestępców. Apifonica ma swoje centrum rozwoju oprogramowania w Estonii, ale większość działalności operacyjnej firmy jest zarządzana przez polską część firmy.