Poznań w top 3 miast regionalnych pod względem nowej podaży biur

2021 był udanym rokiem dla rynku biurowego w Poznaniu – do użytku oddano 37,5 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, co stanowi trzeci wynik wśród miast regionalnych. Tym samym całkowite zasoby biur przekroczyły w stolicy Wielkopolski 620 tys. mkw.

– Aktywność deweloperów widoczna jest głównie w centrum Poznania – w niedalekiej przyszłości powstaną tutaj takie inwestycje jak Andersia Silver, kolejna faza Nowego Rynku (budynek E) oraz Stara Rzeźnia. Nie brakuje również przykładów modernizacji istniejących budynków, które mają stanowić konkurencję dla nowych inwestycji. Jednym z takich przykładów jest wieżowiec PFC, obecnie modernizowany przez nowego właściciela. Nowe wnętrza oraz inwestycje w zrównoważony rozwój mają podnieść atrakcyjność PFC i tym samym przekonać do siebie nowych najemców – mówi Sebastian Bedekier, Partner, Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za rozwój Colliers w Poznaniu i Szczecinie.

Wzrost aktywności najemców

W 2021 r. na poznański rynek biurowy powróciło zainteresowanie firm najmem biur. Największą transakcję zawartą w 2021 r. w Poznaniu stanowiła renegocjacja umowy poufnego klienta z sektora finansowego w kompleksie Business Garden Poznań (17,4 tys. mkw.), była to również jedna z większych transakcji na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce w minionym roku.

– Tylko w Colliers mieliśmy przyjemność wspierać naszych klientów w zawarciu umów najmu na ponad 30 tys. mkw., co stanowiło 43% wszystkich transakcji (72 tys. mkw.) na poznańskim rynku biurowym. Szczególnie cieszy spadek zainteresowania zmniejszaniem powierzchni poprzez jej podnajem. W 2020 roku właśnie podnajmy i redukcje były tendencjami, które mogły niepokoić, głównie deweloperów biurowych. Teraz widzimy, że sytuacja jest stabilna i firmy z większym spokojem planują zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe – mówi Sebastian Bedekier.

– Zauważalny wzrost aktywności najemców sprawił, że odczuliśmy potrzebę wzmocnienia naszego zespołu o kolejnych ekspertów. Do naszego regionalnego zespołu w 2021 r. dołączyły dwie osoby, które wsparły działy Powierzchni Biurowych i Doradztwa Budowlanego, które są kluczowe z perspektywy klientów zainteresowanych najmem biur – mówi Sebastian Bedekier.

Poziom pustostanów w dół

Większa aktywność na rynku najmu znajduje odzwierciedlenie w powolnym spadku współczynnika powierzchni niewynajętych, który pod koniec 2021 r. wyniół 12,7% (vs. 13% w 2020 r.). W większości miast regionalnych współczynnik ten uległ zwiększeniu – tendencje odwrotną odnotowały jedynie Poznań, Łódź i Szczecin.

– Poznań jest uznawany za jeden ze stabilniejszych rynków biurowych, który ulega małym wahaniom a nowa powierzchnia biurowa, szczególnie w centrum, jest bardzo szybko wchłaniana. Dobrym tego przykładem jest budynek D w kompleksie biurowym Nowy Rynek, który został oddany do użytku w zeszłym roku i jest już niemal w pełni wynajęty – mówi Hubert Filipczak Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers.

Biura przechodzą ewolucję

Poznań pozostaje istotnym rynkiem dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W badaniu przeprowadzonym wspólnie przez Colliers i ABSL we wrześniu 2021 roku 82% ankietowanych firm z tego sektora zadeklarowało, że planuje wdrożyć system pracy hybrydowej. 63% z nich optuje za umożliwieniem pracownikom wykonywania obowiązków z domu w wymiarze 2-3 dni w tygodniu. Takie podejście wymusiło zmianę spojrzenia na funkcje biur.

– W przestrzeniach biurowych pojawia się więcej współdzielonych miejsc pracy, pomieszczeń do spotkań zespołowych, zwraca się również większą uwagę na tymczasowe zwiększenie odległości między biurkami. Firmy zdają sobie sprawę, że żeby zachęcić pracowników do powrotu do biura, muszą zapewnić możliwie wysoki komfort pracy w wynajmowanej przestrzeni. W 2021 r. wiele organizacji, w szczególności z sektorów BSS i IT, decydowało się na inwestycje mające na celu podniesienie atrakcyjności biur. W tym roku zapewne będziemy świadkami rozwoju tego trendu i aranżowaniu przestrzeni biurowej, tak by była jak najbardziej funkcjonalna i przyjazna dla użytkowników – mówi Blanka Klawińska-Okonek, Associate w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers.