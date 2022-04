Ponad 70 proc. kadry kierowniczej uważa, że metaversum pozytywnie wpłynie na ich organizację

Raport Accenture Technology Vision 2022 – „Spotkajmy się w metaversum – świecie technologii i doświadczeń, które zmieniają biznes” przedstawia cztery kluczowe trendy, które będą kształtować naszą rzeczywistość w najbliższych latach. Kontinuum metaversum, nowy cyfrowy świat oparty na innowacyjnych technologiach, zmieni nasze życie, interakcje oraz sposób prowadzenia biznesu.

– Metaversum to spektrum technologii takich jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, cyfrowy bliźniak czy przetwarzanie brzegowe, które dają zupełnie nowe możliwości budowania relacji z klientami, poprawy efektywności wytwarzania produktów i usług oraz ich ścieżki dotarcia do odbiorców. To szansa, także dla firm w Polsce, na wykorzystanie dostępnych technologii do przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekspansji międzynarodowej – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Raport Accenture Technology Vision 2022 przedstawia cztery trendy kluczowe dla świata biznesu:

WebMe (Wirtualny ja) – Ja w metaversum: Strategie biznesowe odpowiadające dotychczasowej wersji Internetu, nie obejmują interoperacyjności oraz nieograniczonego transferu danych. Dzięki metaversum oraz technologii Web 3.0 Internet zmieni się z luźnego zbioru witryn i aplikacji w zorganizowane środowisko 3D, w którym poruszanie się będzie tak proste, jak przechodzenie z jednego pokoju do drugiego. 95 proc. kadry kierowniczej uważa, że nowoczesny Internet musi oferować interoperacyjność oraz wieloplatformowość.

Organizacje, które chcą aktywnie tworzyć swoją przyszłość, już dziś działają w kontinuum metaversum. Przykładowo Mars, współpracując z Microsoft i Accenture, wykorzystuje technologię cyfrowego bliźniaka, aby zredukować ilość wytwarzanych odpadów, zwiększyć wydajność oraz podejmować decyzje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Mars pracuje również nad rozwojem nowych produktów w oparciu o cyfrowe symulacje, uwzględniające takie zjawiska jak zmiany klimatyczne czy zakłócenia procesów produkcyjnych, a także nad zwiększeniem przejrzystości łańcucha dostaw.

Aby pomóc organizacjom wykorzystać szerokie spektrum możliwości oferowanych przez cyfrowy świat metaversum, Accenture uruchamia nową grupę biznesową pod kierownictwem Paula Daugherty , dyrektora generalnego grupy i dyrektora ds. technologii w Accenture oraz Davida Drogi , prezesa i dyrektora kreatywnego Accenture Interactive.

– Internet nowej generacji oparty o niespotykaną do tej pory ilość cyfrowych innowacji, zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W Accenture postrzegamy metaversum jako przestrzeń, która oprócz szeregu możliwości, niesie ze sobą wiele wyzwań. Przedsiębiorstwa, które nie włączą się aktywnie w rozwijanie nowych obszarów, będą musiały się dostosować się do realiów stworzonych przez innych – mówi Paul Daugherty, dyrektor generalny grupy i dyrektor ds. technologii w Accenture.

Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture wśród ponad 4600 liderów świata biznesu i technologii z 23 branży w 35 krajach wynika, że już dziś 71 proc. kadry kierowniczej uważa, iż metaversum będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na ich organizację, a 42 proc. z nich jest zdania, że pojawienie się metaversum spowoduje przełom lub znaczącą transformację ich działalności.

– Nasze wieloletnie doświadczenie związane z wykorzystaniem nowych technologii oraz blisko 600 dokonanych zgłoszeń patentowych sprawiają, iż jesteśmy liderem w obszarze możliwości oferowanych przez metaversum. Utworzona grupa biznesowa, łącząc zdobytą wiedzę z kreatywnością Accenture Interactive, skupia się na projektowaniu rozwiązań dla zdecentralizowanego środowiska metaversum – mówi David Droga, prezes i dyrektor kreatywny Accenture Interactive.

Accenture działa także we własnej przestrzeni w metaversum – The Nth Floor (N-te piętro), w której pracownicy firmy uczestniczą w warsztatach zorientowanych na rozwój zawodowy, zdobywają nowe kompetencje oraz spotykają się i integrują. Firma szacuje, że w tym roku w metaversum będzie pracować ponad 150 tys. nowych pracowników – już od pierwszego dnia pracy.

– Granica między rzeczywistością a światem cyfrowym coraz bardziej się zaciera, dlatego firmy powinny współdziałać na rzecz stworzenia odpowiedzialnej przestrzeni metaversum, w której będą obowiązywać wartości takie jak bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ochrona prywatności, odpowiedzialne użytkowanie oraz poszanowanie różnorodności. Dzisiejsze działania i wybory przedsiębiorstw złożą się na kształt metaversum w przyszłości – dodał Paul Daugherty.

O metodologii

Raport Technology Vision 2022 został opracowany przez Zewnętrzną Radę Doradczą Technology Vision, składającą się z ponad 20 ekspertów sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich, funduszy venture capital i przedsiębiorców. Zespół Technology Vision przeprowadził wywiady z ekspertami w obszarze technologii i specjalistów z poszczególnych branż, a także z wieloma liderami biznesowymi Accenture. Ponadto została przeprowadzona ankieta wśród 24 tys. konsumentów oraz 4 650 dyrektorów i kierowników wyższego szczebla z 23 branż w 35 krajach.