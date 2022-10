Poprawki Polskiego Ładu korzystne dla podatników

Od 1 lipca bieżącego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim dotyczy to zmian w PIT – które stanowią korektę tych rozwiązań, które obowiązywały w ramach Polskiego Ładu. Główną zmianą jest obniżenie stawki podatkowej w ramach pierwszego przydziału skali podatkowej z 17 do 12% – jako rekompensata za likwidację ulgi dla klasy średniej. Był to mechanizm, który budził poważne wątpliwości. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) z satysfakcją przyjęła, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się poprawić te rozwiązania i wdrożyć prostszy mechanizm, który generuje mniej wątpliwości po stronie podatników.

– Obniżka stawki w ramach skali podatkowej w przypadku przedsiębiorców powoduje to, że opłacalność różnych form opodatkowania względem siebie może ulec zmianie. Natomiast przedsiębiorcy podejmowali wybór form opodatkowania, które stosują w roku 2022, jeszcze przed wejściem w życie zmian i przed ogłoszeniem projektu ustawy nowelizującej przepisy w tym zakresie – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Stąd też dobrze, że w wyniku uwag zgłoszonych przez Federację Przedsiębiorców Polskich do procedowanego projektu ustawy uwzględniona została możliwość zmiany form opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę w czasie trwania roku podatkowego. Jest to rozwiązanie zasadne, ponieważ powoduje zachowanie konstytucyjnego charakteru tych zmian. Należy pamiętać o tym, że naczelną zasadą prawa podatkowego jest to, że w przypadku zmian reguł gry – czyli zmian przepisów w czasie roku podatkowego – żadna nie może być na niekorzyść podatnika. Możliwość wyboru i zmiany form opodatkowania w czasie trwania roku podatkowego powoduje, że ta zasada jest realizowana w praktyce – wyjaśnia Kozłowski.