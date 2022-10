Polski startup – Demoboost pozyskał 1,7 miliona euro

Innowacyjna platforma do tworzenia, udostępniania i trackowania spersonalizowanych i interaktywnych prezentacji demo dla firm software’owych, Demoboost otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,7 miliona euro. Kwota ta pozwoli na przyspieszenie globalnej ekspansji i dalsze rozwinięcie rozwiązania demonstracyjnego, podnoszącego istotnie efektywność i ROI procesów sprzedażowych w branży IT.

Demoboost to warszawski startup, założony przez Piotra Zesiuka (Prezes), Pawła Jaszczurowskiego (CEO), Kamila Smugę (CTO) & Annę Decroix (CMO). Pomaga firmom software’owym skutecznie wprowadzać na rynek i efektywnie sprzedawać oraz wdrażać ich produkty. Opracowane przez firmę rozwiązanie, umożliwia tworzenie stabilnych, wersji demonstracyjnych, bez potrzeby kodowania. Założyciele startupu zapowiadają, że zebrane środki przyspieszą globalną ekspansję platformy oraz umożliwią dalszy jej rozwój.

Coraz powszechniejsza digitalizacja procesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyczyniła się do powstania olbrzymiego zapotrzebowania na adresujące coraz to nowe potrzeby oprogramowanie. Już dziś szacuje się, że globalny rynek oprogramowania jako usługi (SaaS) jest wart, aż 130 miliardów dolarów. Według prognoz do 2028 roku rynek ten będzie posiadał prognozowaną złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie 27,5%. Wtedy to ma osiągnąć wartość 717 miliardów dolarów.

Wraz z powiększającą się nominalną wartością rynku, rosną oczekiwania potencjalnych nabywców, a same procesy zakupu oprogramowania stają się bardziej złożone. Już dziś 57% przychodów na rynku SaaS generują partnerzy kanałowi[1]. Założyciele Demoboost doskonale poznali dynamikę zakupu i sprzedaży software’u dzięki wieloletniej współpracy jako członkowie zespołu Salesforce. Udało im się zgłębić specyfikę pracy zarówno w charakterze vendora jak i resellera. Doświadczenie w kupowaniu oprogramowania dla globalnych korporacji pomogło zdiagnozować funkcjonowanie potężnej luki rynkowej pomiędzy rosnącymi oczekiwaniami nabywców, a zdolnością dostawców do nadążania za nimi.

Dzisiejsi kupujący, oczekują natychmiastowego dostępu do istotnych informacji o produkcie, zanim podejmą decyzje o zakupie. Mają też jasno określone wymagania. Jak podaje Gartner, 88% kupców oprogramowania korzysta ze strony vendorów, a z kolei 60% decyzji o zakupie jest podejmowanych przed spotkaniem z teamem sprzedażowym[2].

W przypadku branży IT jednym z najbardziej efektywnych sposobów akwizycji klienta jest prezentacja wersji demonstracyjnych, które pozwalają poznać specyfikę danego software’u. Niestety od kliknięcia „zamów demo” na stronie internetowej do pierwszego spotkania handlowego mija średnio 5 dni i jest to jeden z wielu etapów całego procesu, który może trwać nawet kilka miesięcy. Rosnące zapotrzebowanie na wersje demonstracyjne we wszystkich etapach procesu sprzedażowego i luka kadrowa w branży przyczynia się do wydłużenia tego procesu. Te problemy są jeszcze bardziej widoczne dla dystrybutorów, którzy często sprzedając wiele produktów jednocześnie, mają mniejszy dostęp to ekspertyzy i środków, którymi dysponują vendorzy.

Demoboost pomaga zwiększać efektywność pracy demoinżynierów, co jest możliwe, dzięki bibliotece demo. Demoinżynierowie są odpowiedzialni za tworzenie szablonów wersji demonstracyjnych produktów, które następnie mogą być wykorzystywane przez całą organizację oraz jej partnerów do prezentacji na żywo lub na żądanie. Dzięki temu na przykład zespół sprzedaży będzie zawsze w stanie dostarczyć dopasowane do projektu demo na żywo bez zbędnych opóźnień, a marketerzy zyskują narzędzie do generowania większej liczby i lepszych jakościowo leadów, podczas gdy zespoły customer success będą mogły zautomatyzować proces onboardingu.

Chociaż firma została założona tylko rok temu, ma już zasięg globalny (klienci między innymi z Polski, Niemiec, Irlandii, US, Indii, Hong Kongu i Australii) i współpracuje z wieloma globalnymi klientami korporacyjnymi, jak chociażby: Veritas i Citrix, a także z szybko rozwijającymi się startup’ami, takimi jak Kogena i Ken24.

– Rzadko zdarza się, aby startup na tak wczesnym etapie rozwoju miał produkt, który działa na tyle dobrze, że jest już używany przez dużą grupę firm będących liderami w swoich branżach. To świadczy nie tylko o wizji założycieli, ale także o ich zdolności do jej realizacji. Jesteśmy przekonani, że Demoboost będzie firmą definiującą kategorię demo – podkreśla Andreas Goeldi, btov Partners.

Demoboost to pierwszy startup w Europie, który posiada w swojej ofercie tego typu usługę. Przedstawiciele Demoboost nie ukrywają, że wraz z szybko pozyskanym zaufaniem partnerów biznesowych oraz dzięki jasnej wizji rozwoju produktu ich ambicją jest stać się wiodącą firmą na rynku.

– Jesteśmy niezwykle dumni z całego zespołu Demoboost i pracy, którą wspólnie wykonaliśmy, doprowadzając firmę do tego momentu. Szalenie cieszą nas pozytywne opinie oraz zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez klientów i partnerów. A przecież to dopiero początek! Nie możemy się doczekać, aby wzbogacić nasz know-how wspólnie z takimi inwestorami jak BTOV, Movens Capital i naszymi aniołami biznesu – zaznacza Paweł Jaszczurowski, CEO Demoboost.

Dzięki opracowaniu przełomowych dla sektora sprzedaży w IT narzędzi projekt zyskał zaufanie funduszu btov i Movens Capital oraz Aniołów Biznesu, takich jak: Rafał Brzoska (założyciel & CEO, InPost), Julius Goellner (wsólpzałozyciel ARRtist), Piotr Karwatka i Tomasz Karwatka (Catch the Tornado), Remy Lazarovici (SVP, EMEA Sales, Celonis), Szymon Walach (InPost), Maciej Zawadzinski (założyciel & CEO, Piwik PRO).

