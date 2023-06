Popyt na napoje spada

W ciągu ostatnich dwóch lat widać bardzo duży wzrost kosztów wytworzenia. Rosną ceny surowców, energii, pracy. To przekłada się na wzrost kosztów producentów, a w konsekwencji na inflację. Efektem wysokiej inflacji jest z kolei spadek konsumpcji. Podobne zjawiska zdominowały rynek napojów. Trend, który zaczyna dominować, to poszukiwanie wartości – czyli ile dostaje się za złotówkę wydaną w sklepie. To powoduje, że konsumenci kupują większe opakowania i marki prywatne. Marki najbardziej rozpoznawalne często sprzedają się w zakupach impulsowych. Dlatego duże, światowe koncerny nie odnotowują istotnych spadków sprzedaży. Ale polscy producenci odczuwają wyraźnie konsekwencje inflacji.

– Jako jeden z największych w Polsce producentów wody, napojów i soków widzimy, że popyt konsumpcyjny mocno spada. My pracujemy praktycznie ze wszystkimi sieciami handlowymi, które są obecne w Polsce – powiedział serwisowi eNewsroom.pl podczas Kongresu Retail Trends 2023 Marek Piątkowski, dyrektor generalny, wiceprezes Bewa. – Konsumenci stają się bardziej zwracać uwagę na to, co kupują, w jakich ilościach kupują. Dodatkowo po wprowadzeniu podatku cukrowego rynek napojów słodzonych gwałtownie spadł. Staramy się wypełnić tę lukę sokami premium, NFC oraz produkcją dla marek własnych. Na szczęście nie spadają zamówienia eksportowe, są cały czas na stabilnym poziomie. Nawet nieco wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku – podsumowuje Piątkowski.