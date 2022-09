Porsche wchodzi na giełdę. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć

Porsche AG – słynny producent kultowego modelu 911 wchodzi na giełdę. Planowane IPO ma mieć miejsce już 29 września. Co wiemy na temat IPO? Czy może być ono atrakcyjne inwestycyjnie?

Co wiemy o IPO Porsche?

IPO będzie zawierało symboliczny element. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej, będzie ono opiewać na 911 mln akcji Porsche AG (w hołdzie najsłynniejszemu modelowi produkowanemu przez koncern). Pula ta zostanie podzielona w stosunku 50/50, tj. na 455,5 mln akcji uprzywilejowanych i 455,5 mln akcji zwykłych.

Okres subskrypcji rozpoczyna się już jutro. Informacje te dobrze wpływają na walory Volkswagena oraz Porsche SE, które notują dzisiaj wzrosty. Volkswagen spodziewa się, że wpływy z IPO oraz sprzedaży akcji zwykłych sięgną ponad 19 mld euro.

Należy wskazać na kilka istotnych informacji:

Porsche SE (PAH3.DE) i Porsche AG, którego dotyczy IPO nie są tymi samymi firmami. Porsche SE jest już notowaną na giełdzie spółką kontrolowaną przez rodzinę Porsche-Piech i jest największym udziałowcem Volkswagena. Porsche AG jest producentem sportowych aut, należy do Grupy Volkswagen i to jej akcji dotyczy IPO.

Oferta publiczna obejmuje 25% akcji uprzywilejowanych, nie posiadających prawa głosu. Połowę z tej puli kupi spółka Porsche SE z premią w stosunku do ceny z IPO w wysokości 7,5%. Pozostałe 12,5% akcji uprzywilejowanych zostanie zaoferowane inwestorom.

Zapisy na akcje ruszyły we wtorek 20 września.

Akcje uprzywilejowane producenta mają zostać zaoferowane inwestorom po cenie z przedziału od 76,5 euro do 82,5 euro.

Akcje zwykłe nie będą notowane na giełdzie i pozostaną w rękach Volkswagena, co oznacza, że pozostanie on akcjonariuszem kontrolującym spółkę po wejściu Porsche AG na giełdę.

Jak powiadomił Bloomberg, grupa Volkswagen (VW.DE) oczekuje, że wycena spółki sięgnie 75 mld euro, co dałoby kwotę odpowiadającą niemal 80% wyceny Volkswagena.

Akcje zwykłe będą miały prawo głosu, natomiast akcje uprzywilejowane pozostaną akcjami niemymi (bez prawa głosu). Oznacza to, że osoby inwestujące po IPO będą posiadały udziały w Porsche AG, ale nie będą miały wpływu na sposób zarządzania firmą.

Porsche AG pozostanie pod znaczącą kontrolą zarówno Volkswagena, jak i Porsche SE, a jego free float będzie obejmował jedynie ułamek wszystkich akcji i nie będzie oferował praw głosu. To utrudni każdemu inwestorowi zbudowanie znaczącego udziału w firmie lub forsowanie zmian. To co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zmienności spowodowanej spekulacyjnymi ruchami inwestorów detalicznych.

Dlaczego Volkswagen podjął decyzję o IPO Porsche?

Chociaż Volkswagen jest znany na całym świecie, firma składa się z szeregu marek obejmujących zarówno auta klasy ekonomicznej, takie jak Skoda, jak i marki premium, takie jak Lamborghini, Ducati, Audi i Bentley. Spośród tych marek Porsche AG odniosło jeden z największych sukcesów, skupiając się na jakości i obsługując najwyższy segment rynku. Chociaż Porsche stanowiło zaledwie 3,5% wszystkich dostaw zrealizowanych przez Volkswagena w 2021 roku, marka ta wygenerowała 12% całkowitego przychodu firmy i 26% zysku operacyjnego.

Ile warte jest Porsche AG?

Tuż po ogłoszeniu przez Volkswagena planów IPO, wycena Porsche AG oscylowała wokół 90 miliardów euro. Obecnie wartość ta spadła do około 65 – 85 mld euro z powodu znaczącej zmiany warunków rynkowych. Sam Volkswagen celuje w wycenę w przedziale 70,1 – 75,1 mld euro. Nie zmienia to faktu, iż nadal będzie ono jednym z największych w historii Niemiec. Jak wycena Porsche AG prezentuje się na tle spółek porównawczych?

Przyjmując do wyceny nawet górny pułap szacunków wycena Porsche byłaby nadal niższa niż wycena luksusowego producenta samochodów Ferrari, według wskaźników porównawczych.

Wycena Porsche w przedziale 65-85 mld euro równałaby się prognozowanemu na 2023r, wskaźnikowi EV/EBITDA w wysokości równej 8,5-11,3 oraz P/E na poziomie 12,6-16,5 według informacji podanych przez osobę związaną z obsługą procesu IPO.

Dla porównania, Mercedes wyceniany jest według prognozowanego wskaźnika EV/EBITDA za 2023r. w wysokości 1,46, BMW na 6,26 oraz Ferrari na 18,13.

Analogicznie, prognozowany wskaźnik P/E na 2023r. dla Mercedesa wynosi 4,80, dla BMW 4,96 natomiast Ferrari wyceniane jest na 32,27.

Volkswagen powiedział, że planuje wypłacić 49% całkowitych wpływów brutto z notowań akcjonariuszom w formie specjalnej dywidendy, a resztę przeznaczyć na inwestycje w firmę i realizację nowej strategii.

Według HSBC wycena 70-75 mld Euro może być wygórowana (stanowiłoby to niemal 80% wyceny całego Volkswagena). Zdaniem analityków bardziej wiarygodna jest kwota z przedziału 44,5 – 56,9 mld Euro.

Jak Porsche radzi sobie finansowo i operacyjnie?

Firma przez co najmniej trzy kolejne lata zwiększała sprzedaż i zyski, a w 2021 roku wygenerowała ponad 30 mld euro sprzedaży i ponad 5 mld euro zysku operacyjnego (EBIT). Spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów przy rosnącej marży operacyjnej, będącej zarazem znacznie powyżej uzyskiwanej przez wi konkurencję.

Wybrane wyniki finansowe Porsche AG

Rentowność zysku operacyjnego Porsche AG na tle spółek porównawczych

Sprzedaż poszczególnych modeli Porsche

Porsche AG ma obecnie dostępnych w ofercie sześć podstawowych modeli. Są to samochody sportowe 718 i 911, elektryczny samochód sportowy Taycan, luksusowy Panamera oraz SUV-y Macan i Cayenne.

Spółka odnotowuje stały wzrost produkcji. W 2021 roku Porsche dostarczyło ponad 300 000 pojazdów, co oznacza nowy rekord dla firmy, po stałym wzroście produkcji w ostatnich latach.

Wyniki sprzedażowe Porsche z podziałem na modele

Poniżej prezentujemy infografikę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z historii spółki Porsche AG.

Podsumowanie

Wycena Porsche AG wydaje się być atrakcyjna na tle spółek porównawczych, zwłaszcza w zestawieniu z Ferrari. Spółka rokrocznie odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży oraz rentowności zysku operacyjnego, co stanowi niemałe osiągnięcie wobec wymagającego otoczenia rynkowego. Potencjalnym czynnikiem ryzyka może być wycena, która stanowiąc niemal 80% wyceny całego Volkswagena zdaje się być wygórowana. Segment sportowych aut klasy premium, w którym ugruntowaną pozycję ma Porsche AG zdaje się być relatywnie odpornym na skutki spowolnienia gospodarczego oraz rosnącej inflacji, w związku z czym w dłuższej perspektywie akcje spółki mogą cechować się potencjałem wzrostowym. Będą one dostępne w ofercie XTB w dniu IPO.

Autor: Maciej Kietliński, analityk XTB