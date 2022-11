Poznań bez nowej podaż w trzech pierwszych kwartałach roku

Od początku roku w Poznaniu nie ukończono żadnego projektu biurowego, chociaż deweloperzy wciąż pozostają dość aktywni. Zgodnie z terminarzem realizowanych obecnie inwestycji, będą one sukcesywnie oddawane do użytku w latach 2023-2025. Brak nowej podaży i stosunkowo wysoki popyt wpłynął na obniżenie współczynnika pustostanów do drugiego najniższego wyniku wśród miast regionalnych, zaraz za Szczecinem.



Całkowite zasoby biurowe w Poznaniu na koniec września 2022 roku wyniosły ponad 620 400 m kw. i nie zmieniły się od poprzedniego roku, ponieważ w trzech pierwszych kwartałach nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego.

„Brak nowej podaży nie oznacza, że w Poznaniu nie są realizowane żadne inwestycje. Deweloperzy wciąż są aktywni, a w budowie na koniec września 2022 roku znajdowało się 80 800 m kw. Zakładając, że deweloperzy dotrzymają zaplanowanych terminów realizacji, poznański rynek biurowy będzie sukcesywnie się powiększał w latach 2023-2025,” – komentuje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Do największych inwestycji w budowie należą Andresia Silver z planowaną datą oddania w 2025 roku (40 000 m kw., Von der Heyden) oraz Nowy Rynek E, który ma zostać ukończony w I połowie 2023 roku (20 000 m kw., Skanska Property Poland).

„W III kwartale 2023 roku najemcy zawarli umowy na blisko 10 000 m kw., co stanowiło 9% całkowitego wolumenu umów podpisanych w miastach regionalnych. Od stycznia do września bieżącego roku wolumen transakcji najmu wyniósł w Poznaniu blisko 36 900 m kw., co było wynikiem o 12% wyższym w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym,” – dodaje Piotr Borowski, dyrektor działu reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Największy udział w strukturze popytu w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku miały nowe umowy, które uzyskały wynik blisko 49%, a kolejne miejsca stanowiły renegocjacje, które odpowiadały za 44% wolumenu oraz ekspansje – 7%.

Brak nowej podaży i stosunkowo wysoki popyt wpłynęły na spadek współczynnika pustostanów, który na koniec września 2022 roku wyniósł 11,2%. W porównaniu do II kwartału 2022 roku współczynnik obniżył się o 0,8 pp., natomiast względem analogicznego kwartału 2021 spadek był jeszcze wyraźniejszy – 1,8 pp. Warto również zaznaczyć, że jest to drugi najniższy współczynnik pustostanów spośród miast regionalnych, a prym w tym obszarze wiedzie Szczecin.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu na koniec września 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. W najbliższym czasie w starszych budynkach należy oczekiwać presji ze strony najemców na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęt ze względu na dużą dostępność powierzchni biurowej. Z kolei w nowych inwestycjach, rosnące koszty budowy (wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy), a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych skutecznie hamuje możliwości negocjacyjne inwestorów. Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec września 2022 roku w Poznaniu wahały się od 15 do 23 PLN/m kw./miesięcznie.