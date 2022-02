Pozycjonowanie Sote – integracja z innymi serwisami

Oprogramowanie Sote stwarza szerokie możliwości w zakresie optymalizacji SEO. Warto sprawdzić, jakie są jego funkcjonalności, jeśli chodzi o integrację z programami i aplikacjami, które wpływają na skuteczne pozycjonowanie.

Charakterystyka Sote

Jest to platforma, która służy do zakładania oraz konfiguracji sklepów internetowych. Działa w charakterze SaaS (software as a Service), a więc oprogramowania jako usługi, w którym dostęp do poszczególnych funkcjonalności uzyskiwany jest za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Sote to narzędzie przydatne dla wszystkich podmiotów, które działają w branży e-commerce. Do korzystania z niego wystarczy mieć wykupioną domenę oraz hosting. By sprawdzić jego użyteczność, można skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego. Oprogramowanie oferuje wiele funkcjonalności, które umożliwiają efektywne pozycjonowanie sklepu internetowego. Wśród nich znajduje się integracja z innymi narzędziami internetowymi.

Sote a Google Search Console

GSC pozwala na weryfikowanie pozycji, jaką witryna e-sklepu zajmuje w wyszukiwarce. Dzięki temu można na bieżąco sprawdzać skuteczność optymalizacji SEO, i, w razie potrzeby, dokonywać niezbędnych modyfikacji.

Bez Google Search Console prowadzenie efektywnych działań z zakresu pozycjonowania nie jest możliwe. Dlatego każdy e-sklep, który jest prowadzony w oparciu o Sote, powinien bazować na tym narzędziu. Dodanie serwisu do GSC jest możliwe po zalogowaniu się do konta Google i wpisaniu adresu witryny, a następnie kliknięciu w link weryfikacyjny.

Instalacja Google Analytics w Sote

GA to narzędzie, które pozwala na gromadzenie i analizowanie statystyk na temat ruchu i zachowań użytkowników w ramach e-sklepu. Umożliwia przeglądanie raportów m.in. na temat cech społeczno-demograficznych osób przeglądających serwis i podstron, jakie najczęściej przeglądają, a także wielkości przychodów w wyniku ruchu na stronie. Z punktu widzenia pozycjonowania SEO dostęp do takich danych jest sprawą kluczową.

By zintegrować sklep działający na platformie Sote z GA, niezbędne jest zalogowanie się poprzez konto Google (jeśli go nie posiadamy, trzeba je założyć). Dalszy krok to rejestracja, w trakcie której należy podać nazwę konta (firmy) i usługi (sklepu), a także adres serwisu.

Po wybraniu branży i metody śledzenia (witryna lub aplikacja mobilna), należy pobrać identyfikator śledzenia i przejść do panelu administracyjnego w sklepie Sote. Należy kliknąć zakładki „Marketing” oraz „Google Analytics”, gdzie konieczne jest wklejanie kodu śledzenia i zaznaczenie pól „Włącz Google Analytics w sklepie” i „Włącz e-commerce w sklepie”. Od tego momentu możliwe jest korzystanie z GA w sklepie Sote.

Integracja z pozostałymi narzędziami

W ramach Sote e-sklep można szybko połączyć z mediami społecznościowymi typu Facebook, Instagram oraz Youtube, a także z serwisami aukcyjnymi i portalami, takimi jak Allegro, Domodi (branża modowa) czy Homebook (serwis wnętrzarski). Jest to możliwe albo poprzez powiązanie konta z aplikacją zewnętrzną (jak w Allegro), albo konfigurację oferty w Sote (jest tak w przypadku Facebooka – można to uczynić w panelu administracyjnym, po zaznaczeniu opcji „Konfiguracja” i „Dodatkowe aplikacje”).

Pozycjonowanie Sote warto oprzeć na wielu narzędziach, w tych GSC, GA czy Facebooku. Dzięki nim szybciej można zwiększyć ruch na stronie i doprowadzić do wzrostu pozycji witryny w wyszukiwarce. Pozwala to na skuteczne uzyskanie konwersji.