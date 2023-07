PragmaGO publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2023 r.

W pierwszym półroczu 2023 Spółka osiągnęła obroty na poziomie 924 mln zł (wzrost o 27% r/r) i tym samym w ciągu sześciu miesięcy prawie dogoniła wynik, jaki osiągnęła w całym 2021 roku. Dobra dynamika wzrostu została utrzymana zarówno w zakresie produktów faktoringowych (797 mln zł, wzrost o 19% r/r), jak i pożyczek online (125 mln zł, wzrost o 170%). Pierwsze półrocze okazało się rekordowe pod względem liczby sfinansowanych transakcji (194 529, wzrost o 118% r/r).

„Oprócz wzrostu wartości sfinansowanych faktur, w pierwszym półroczu 2023 uzyskaliśmy też bardzo wyraźny wzrost liczby klientów – o prawie 50% r/r. Ten wynik nas szczególnie cieszy, ponieważ świadczy o coraz większej rozpoznawalności naszej marki na rynku i dobrym dostosowaniu oferty do potrzeb przedsiębiorców” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

W pierwszym półroczu 2023 Spółka osiągnęła wartość obrotów w zakresie usług embedded finance dla B2B na poziomie 204 mln zł (wzrost o 59% r/r). Do partnerów PragmaGO dołączyły m.in. bramka płatności imoje (ING Bank Śląski) oraz operator terminali płatniczych Polskie ePłatności. Dzięki współpracy z tym ostatnim, PragmaGO stworzyła innowacyjną „Moją pożyczkę” – finansowanie online, w modelu Revenue-Based Financing (ratą dostosowaną do obrotów i sezonowości sprzedaży przedsiębiorcy).

„Nasza współpraca z takimi partnerami jak imoje, czy PeP pozwala na dotarcie do setek tysięcy małych polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest tworzenie finansowania, które jest łatwo dostępne – tam, gdzie na co dzień prowadzą oni działalność. Nasze produkty spełniają ich specyficzne potrzeby. Chcemy, aby finansowanie takie jak Merchant Cash Advance czy Buy Now Pay Later stało się dla firm codziennym narzędziem w pracy i sposobem na świadome zarządzanie płynnością finansową i marżą” – dodaje Tomasz Boduszek.

Model Merchant Cash Advance pozwala na przedstawienie przedsiębiorcy indywidualnej propozycji finansowania bezpośrednio w środowisku partnera (np. w panelu klienta). Propozycja ta jest wyliczona m.in. na podstawie danych behawioralnych (np. o wartości i częstotliwości obrotów z partnerem) oraz algorytmów scoringowych PragmaGO.

Podsumowanie wyników PragmaGO za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2023:

2 kwartał 2023 1 półrocze 2023 Wartość Wzrost r/r Wartość Wzrost r/r Wartość nominalna sfinansowanych należności, w tym: 488 mln zł 24% 924 mln zł 27% Faktoring 418 mln zł 14% 797 mln zł 19% Pożyczki online 70 mln zł 191% 125 mln zł 170% Embedded finance 109 mln zł 63% 204 mln zł 59%