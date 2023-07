Reklama Google – różnice między AdSense a Ads

Firma Google przygotowała przeróżne systemy, dzięki którym przedsiębiorcy, właściciele stron i nie tylko mogą odnieść korzyści. Należą do nich Google AdSense i Ads. Zdarza się, że te pojęcia używane są zamiennie, choć mowa o różnych systemach. Jak działają? Na czym polega różnica między tymi platformami i czy można korzystać jednocześnie z obu?

AdSense i Ads – co to za systemy?

Programy te są doskonale znane w sieci – zarówno przez przedsiębiorców, jak i prowadzących strony internetowe. Przyjrzymy się im bliżej. Dużo na ten temat można przeczytać tutaj: https://responsywnie.pl/google-ads-a-adsense/.

Google AdSense – co to?

Pierwszy z wymienionych systemów skierowany jest do właścicieli serwisów internetowych, którzy chcą zarabiać na wyświetlaniu reklam graficznych i tekstowych. To jeden z najstarszych programów, które dają taką możliwość, a jego pojawienie się w Polsce było bardzo wyczekiwane. Właściciel witryny zarabia, kiedy internauta kliknie reklamę i trafi na stronę docelową. Nie każdy serwis może uczestniczyć w Google AdSense. Najpierw witryna musi zostać zaakceptowana. Wysokość zarobków w systemie zależy od wielu czynników m.in. optymalnego rozmieszczenia reklam, dostosowania do witryny pod względem kolorystycznym, wyboru kreacji i nie tylko. Za jedno kliknięcie można zarobić od kilkudziesięciu groszy do nawet wielokrotnie więcej. Wpływa na to przede wszystkim branża. Są takie, w których za klik można uzyskać bardzo wysokie wynagrodzenie, np.:

branża ubezpieczeń – 43 dolary,

branża prawnicza – 41 dolarów,

branża zadłużeń – 24 dolary.

Google AdSense umożliwia zarabianie w zasadzie każdej stronie, która jest zgodna z regulaminem systemu. Można wstawiać reklamy na blogach, forach czy serwisach społecznościowych. Co istotne, AdSense pozwala nawet na automatyczne wstawianie reklam przez platformę.

Google Ads – co to?

Ten system skierowany jest do zainteresowanych reklamą, tzn. chcących reklamować swoje produkty lub usługi. Wcześniej miał inną nazwę – Google AdWords. Ads daje możliwość korzystania z reklamy w wynikach wyszukiwania Google, Mapach Google, Google Zakupach, na Youtube, a także stronach należących do sieci reklamowej Google, która liczy około 2 mln witryn i aplikacji. I właśnie do tej sieci należą serwisy z systemu Google AdSense. Zatem dzięki Ads można się promować w witrynach, które wyświetlają reklamy w ramach AdSense.

Możesz rozliczyć się wyłącznie za kliknięcie reklamy albo np. połączenie telefoniczne. Ads jest największym systemem reklamowym na świecie i dla wielu firm kluczowym źródłem klientów.

Wiesz już, co to Google AdSense i Google Ads A czym się różnią?

Google Ads i Google AdSense – różnice

Platformy te się uzupełniają, ale są przeznaczone dla różnych odbiorców. AdSense jest skierowane do tych, którzy chcą zarabiać na reklamowaniu ofert, a Ads – do osób szukających sposobu na promowanie swojej działalności. W pierwszym z tych systemów zarabiasz pieniądze, w drugim – wydajesz, przy czym z założenia mają one przynieść zyski. W praktyce oczywiście nie każdy biznes odnotowuje oczekiwane rezultaty, gdyż sprzedaż zależy od wielu czynników.

W Google Ads środki należy wpłacić na konto, a następnie wykorzystuje się je na realizowane kampanie. Natomiast w AdSense pieniądze są gromadzone, a następnie dochodzi do ich wypłaty na wskazane konto.

Choć w obu przypadkach mamy do czynienia z systemami reklamowymi, to ich przeznaczenie jest różne. Ads w pewnym sensie korzysta z zasobów AdSense.

Z obu może korzystać w zasadzie każdy. W AdSense trzeba mieć jednak stronę, na której będą wyświetlane reklamy. W Ads wystarczą natomiast środki, które chcesz zainwestować. Nie musisz nawet mieć witryny. Możesz ustawić kampanię, w której będziesz kierować internautów bezpośrednio do połączenia telefonicznego, co może się okazać nie mniej skuteczne.