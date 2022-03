Prototyp komercyjnego bezemisyjnego statku średniej wielkości z ogniwami paliwowymi Toyoty

Firma EODev zaprezentowała prototyp statku średniej wielkości Energy Observer 2* z bezemisyjnym napędem wodorowym. Toyota jest współudziałowcem spółki EODev i jako dostawca ogniw paliwowych współuczestniczy w procesie wprowadzenia statku na komercyjny rynek. Nowy statek powstał na bazie doświadczeń i technologii wypracowanych podczas rejsu dookoła świata eksperymentalnego jachtu Energy Observer.

Energy Observer to samowystarczalny energetycznie eksperymentalny katamaran, wyposażony w przystosowane do pracy na morskim jachcie ogniwa paliwowe z Toyoty Mirai. Jacht realizuje od kilku lat rejs dookoła świata – wyprawa przez trzy oceany stanowi ekstremalny test, który pozwolił wypracować optymalne technologie i rozwiązania. Doświadczenie to stało się podstawą dla działalności spółki EODev, komercyjnego ramienia zespołu naukowców i inżynierów stojących za projektem Energy Observer. Toyota jest jednym z udziałowców tej firmy, która obecnie oferuje na rynku dwa wodorowe generatory prądu do zastosowań morskich i stacjonarnych na bazie ogniw paliwowych dostarczanych przez producenta sedana Mirai.

Energy Observer 2 z napędem wodorowym

Zespół Energy Observera zaprezentował niedawno swój nowy produkt, który przyspieszy dekarbonizację towarowego transportu morskiego. Energy Observer 2 to wielozadaniowy statek towarowy zasilany ciekłym wodorem, oferujący bardzo duże możliwości transportowe i znaczną autonomię. Jego bezemisyjny napęd wykorzystuje generator EODev RexH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty.

Specyfikacja statku stanowi odpowiedź na pilną potrzebę odnowienia flot wielozadaniowych statków towarowych o nośności do 5000 ton. Używane na trasach przybrzeżnych i wewnątrzkontynentalnych, stanowią alternatywę dla transportu drogowego i mogą zawijać do mniejszych portów bez angażowania rozbudowanej logistyki. Statki tej wielkości stanowią prawie 37% światowej floty, a często są to stare jednostki, produkujące wiele zanieczyszczeń. Dlatego zespół Energy Observera oraz partnerzy projektu postanowili skoncentrować się właśnie na tej części rynku, aby przyspieszyć transformację branży morskiej w kierunku neutralności klimatycznej i środowiskowej.

Energy Observer 2 ma długość 120 metrów, szerokość 22 metry, zanurzenie 5,5 metra i nośność 5000 ton. Powierzchnia żagli wynosi 1450 m². Ekonomiczna średnia prędkość to 12 węzłów. Statek jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 4 MW, zasilanym przez generator RexH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty o mocy 2,5 MW. Wodór, który trafia do generatora RexH2, jest magazynowany w ciekłej postaci w zbiornikach o pojemności 1000 m3, które mieszczą 70 ton tego paliwa. Zapewniają one zasięg do 4000 mil morskich, czyli 7400 km.

„Dzięki prototypowemu statkowi chcemy przejść pełną drogę do dekarbonizacji średnich statków transportowych, wykorzystujących wodór jako paliwo. Wierzymy w zdolność francuskiego przemysłu morskiego, by stał się benchmarkiem dla całej branży dzięki współpracy z innowacyjnym hubem realizującym badania i rozwój oraz wdrożenia nowych technologii” – powiedział Victorien Erussard, założyciel i prezydent Energy Observer.

„Transformacja w kierunku dekarbonizacji transportu morskiego jest realizowana od kilku lat. Prowadzone są prace nad statkami napędzanymi LNG i wieloma innymi innowacjami, w tym powrotem do napędu wiatrowego. Na innowacyjnych rozwiązaniach Energy Observera 2, bezemisyjnego statku średniej wielkości o wielu zastosowaniach, skorzysta wiele branż powiązanych z transportem morskim, w tym armatorzy, stocznie, producenci różnego rodzaju sprzętu, dostawcy energii, porty, firmy usługowe, a także uczelnie i ośrodki badawcze. Jest to też istotny wkład w rozwój francuskiego przemysłu” – powiedział Frédéric Moncany de St-Aignan, prezes Cluster Maritime Français.

Znaczenie Energy Observera dla branży morskiej

Transport morski odpowiada za 3% rocznych emisji CO2 na świecie. Ambicją zespołu Energy Observera, Toyoty oraz pozostałych partnerów projektu było opracowanie i przetestowanie rozwiązań, które pozwolą transportować towary drogą morską bez żadnych emisji.

Technologia wodorowa to najważniejszy element projektu Energy Observer i główny powód zaangażowania Toyota Motor Europe. Toyota zaprojektowała dostosowaną do użytku na morzu wersję systemu ogniw paliwowych i zainstalowała ją w eksperymentalnym katamaranie. Koncern jest od początku partnerem tego projektu. System ogniw paliwowych Toyoty został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa, którą łatwo zaadaptować do różnych zastosowań. Obecnie są one wykorzystywane w seryjnych autach osobowych, ciężarówkach, autobusach, jachtach morskich, pociągach i instalacjach stacjonarnych.

Po sześciu latach trwania projektu zastosowane na nim technologie są już dojrzałe i sprawdzone. Dotyczy to zarówno przystosowanych do morskiego środowiska ogniw paliwowych Toyoty, jak i masowej produkcji ogniw paliwowych czy systemu magazynowania ciekłego wodoru. Zespół Energy Observera wraz z partnerami rozwiązuje obecnie ostatnie kwestie technologiczne. EODev, spółka odpowiedzialna za komercjalizację technologii wypracowanych w projekcie Energy Observer, dzięki współpracy z Toyotą jest ekspertem w dziedzinie technologii wodorowych dla branży morskiej.

Energy Observer – francuski projekt badawczo-rozwojowy

Energy Observer to nazwa pierwszego bezemisyjnego, samowystarczalnego energetycznie jachtu napędzanego wodorem, który pełni rolę laboratorium transformacji ekologicznej. Rozwój niezawodnych, zrównoważonych, bezemisyjnych i przystępnych pod względem ekonomicznym rozwiązań energetycznych stanowi główny cel wyprawy i fundament działalności spółki EODev. Podróż Energy Observera dookoła świata trwa już 7 lat. Jacht zatrzymuje się w znanych na całym świecie miastach, by nawiązywać kontakty z pionierami i innowatorami, którzy pracują nad rozwojem zrównoważonych, ekologicznych rozwiązań. Jako pierwszy francuski ambasador 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zespół Energy Observera realizuje misję podnoszenia świadomości w kwestii transformacji ekologicznej i poszukiwania rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie neutralności klimatycznej i środowiskowej.

Energy Observer otrzymał Wysoki Patronat Prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona. Posiada oficjalne wsparcie Ministerstwa Transformacji Ekologicznej, UNESCO i Unii Europejskiej.

*Zdjęcia: Energy Observer 2 ©JB Epron Design / ©Kadeg Boucher.