Prowadzenie salonu kosmetycznego – jak zacząć?

Mimo że salonów kosmetycznych jest na rynku wiele, zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi ciągle rośnie. Rzecz jasna, zawód kosmetyczki nie jest dla każdego, jeśli jednak czujesz, że odnajdziesz się w tej roli, wystarczy zbadać rynek i przystąpić do działania, tworząc biznesplan oraz ofertę. Istnieje kilka ważnych punktów na drodze do prowadzenia własnego biznesu kosmetycznego, których nie sposób pominąć. Jakie działania są szczególnie istotne, jeśli spojrzeć na czynności przygotowawcze pod kątem przyszłego biznesu?

Prowadzenie salonu kosmetycznego to, zgodnie z klasyfikacją, prowadzenie działalności usługowej. Kosmetyczka klientów przyjmować może w punkcie lub – z czego chętnie korzystają salony kosmetyczne w dobie coronavirusa – z dojazdem do klienta. W przypadku działań mobilnych jest nieco trudniej, ponieważ to w gabinecie znajduje się niezbędny do zabiegów sprzęt, który trudno jest przewozić.

Badanie rynku, biznesplan i formalności

Zawód kosmetyczki nie jest zawodem regulowanym, na samym początku kluczowy jest zatem wpis działalności do Ewidencji Działalności Gospodarczej, uzyskanie numerów NIP i REGON oraz założenie konta bankowego. Potrzebować będziesz też pozwolenia Inspektoratu Sanitarnego, który przekaże informacje na temat konkretnych wymogów.

Jeszcze przed startem przeprowadzić trzeba weryfikację rynku, gdyż każde miasto, a nawet konkretna w tej miejscowości lokalizacja, rządzi się swoimi prawami. Godną polecenia praktyką jest przejrzenie ofert konkurencji, sprawdzając zarówno zakres usług, jak i średnie ceny. Będzie to istotna baza informacji, która przełoży się później na to, jaki klient w salonie kosmetycznym się pojawi. Naturalną konsekwencją rozeznania jest biznesplan, który uwzględniać powinien opis inwestycji, jej cele, plan marketingowy i finansowy, prognozy oraz plan awaryjny.

Wybór miejsca, oszacowanie kosztów i organizacja pracy

Oczywiste jest, że lokalizacja ma kluczowe znaczenie, chociaż nie oznacza to wcale, że centrum miasta stanowi najlepszy wybór. Lokale tam są droższe, a wcale nie oznacza to, że obsługa klienta w salonie kosmetycznym będzie lepsza. Niektórzy lubią odwiedzać kosmetyczkę blisko domu, co oznacza, że peryferia mogą być strategią doskonałą. Przewagę daje dobry dojazd komunikacją miejską oraz wygodny parking. Nierzadko wybór miejsca wymuszony jest kosztami, a te w przypadku salonu kosmetycznego są niemałe.

Poza sprzętem do zabiegów warto zainwestować także w narzędzia usprawniające codzienną pracę, jak na przykład terminarz, przechowujący daty wizyt i dane klienta w salonie kosmetycznym, w kalendarzu kosmetyczki od Versum. Za pomocą tego rodzaju udogodnień znacznie łatwiejsze będzie planowanie konkretnych działań.

Baza klientów

Kosmetyczkę, podobnie jak fryzjera, zawsze ma się „swoją” i ta relacja na linii pracownik – klient jest bardzo istotnym elementem działań. Warto zatem zbudować bazę klientów, w której znajdą się nie tylko dane klienta w salonie kosmetycznym, ale również informacje na temat jego preferencji, upodobań, typu skóry. Sprawdza się także karta klienta w salonie kosmetycznym, dzięki której najwierniejsi goście uzyskiwać będą mogli rabaty, próbki kosmetyków oraz możliwość skorzystania z promocji oraz okazji. Najwygodniejszym sposobem przechowywania takich informacji są aplikacje komputerowe i na urządzenia mobilne, które ułatwiają uporządkowanie wszystkich istotnych danych.