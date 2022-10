Prowadzisz lokalny biznes? Sprawdź, jak go promować w internecie!

Reklamowanie lokalnego biznesu offline wydaje się proste – zlecasz kolportaż ulotek, jeśli budżet na to pozwala stawiasz na reklamę outdoorową w postaci billboardu. Pamiętaj jednak, że jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz (w tym wypadku w świadomości potencjalnych klientów). Sprawdź, jak skutecznie promować swój biznes w sieci.

Załóżmy, że prowadzisz działalność w stolicy jako architekt wnętrz. Jak sprawić, by potencjalny klient po wpisaniu w wyszukiwarkę architekt wnętrz w Warszawie, trafił właśnie na Twoją stronę internetową? Poznaj kilka sposobów na poprawienie widoczności swojego biznesu w sieci, by zdobywać nowych klientów z okolicy.

Zadbaj o swoją wizytówkę w Google’ach

Wizytówka firmy w wyszukiwarce Google to absolutna konieczność, jeśli chodzi o promowanie biznesu w sieci. Jej założenie zajmuje kilka chwil i jest całkowicie darmowe. Wystarczy zalogować się na komputerze w Mapach Google, wpisać w pasku wyszukiwania adres firmy, a następnie wybrać opcję „Dodaj swoją firmę”.

Jakie informacje powinna zawierać wizytówka firmy w Google’ach?

dokładny adres

dane kontaktowe

krótki, ale konkretny opis działalności (pamiętaj o słowach kluczowych!)

godziny otwarcia

Na koniec pamiętaj, by przeprowadzić weryfikację profilu. Bez tego Twoja strona nie będzie wyświetlała się w Google’ach.

Dodaj swój biznes na lokalny portal z wyszukiwarką firm

Lokalne portale internetowe cieszą się dużą popularnością, skupiają się bowiem na sprawach ważnych dla danej społeczności. Niektóre z nich jak warszawski Wawanet.pl mają wyszukiwarkę firm, która pomaga konsumentom szukać w okolicy usług czy sklepów, np. Centrum Handlowe Wola Park – lista sklepów. Lokalnym przedsiębiorcom umożliwia zaś promowanie swojego biznesu i dotarcie do nowych klientów.

Właściciel firmy może dodać swoją działalność do katalogu oraz dodatkowo wykupić baner reklamowy. Użytkownicy mogą wystawiać firmom opinie, co może być dodatkową reklamą przedsiębiorstwa świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Sprawdź również: Zdrowie, sport i wyposażenie domu – wszystko znajdziesz w jednym miejscu

Postaw na pozycjonowanie lokalne

Pozycjonowanie strony internetowej wpływa na jej widoczność w sieci – o tym wie każdy przedsiębiorca. Na czym polega pozycjonowanie lokalne? Chodzi o to, by do frazy określającej przedmiot Twojej działalności dodać lokalizację (miasto, dzielnicę czy region), w której chcesz szukać klientów.

Frazę kluczową wraz z lokalizacją umieść w opisie strony, nagłówkach artykułów na stronie, opisach zakładek czy opisach obrazków. Nie zapomnij również o dodaniu adresu w zakładce „Kontakt” na swojej stronie internetowej.

Ponadto warto zastanowić się nad strategią link-buildingową, która pomoże poprawić widoczność Twojej strony w Google’ach. Zastanów się, jak możesz pozyskać linki z lokalnych portali np. informacyjnych, tak by prowadziły na stronę Twojej firmy. Może warto rozważyć zakup artykułu sponsorowanego, w którym zamieścisz odpowiedni link do siebie?