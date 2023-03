Prywatna wyszukiwarka to coś, na co warto postawić

DuckDuckGo to prywatna wyszukiwarka internetowa, która nie gromadzi ani nie udostępnia informacji o swoich użytkownikach. Wyszukiwarka ta wykorzystuje wiele źródeł, takich jak Bing, Yahoo!, Wolfram Alpha, czy OpenStreetMap, aby dostarczać użytkownikom wysokiej jakości wyniki wyszukiwania. Wykorzystuje również wiele funkcji i narzędzi, takich jak kalkulatory, definicje, informacje o czasie, a nawet gry, aby zapewnić jak najbardziej kompleksowe odpowiedzi.

Bezpieczeństwo jest mocną stroną

DuckDuckGo zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki kilku czynnikom. Po pierwsze: szyfrowanie SSL/TLS. DuckDuckGo automatycznie szyfruje połączenia między użytkownikami a serwerami wyszukiwarki za pomocą protokołu SSL/TLS, co zapobiega podsłuchiwaniu i manipulowaniu danymi.

Po drugie, mamy ochronę przed witrynami phishingowymi. Wyszukiwarka stworzona przez znanego przedsiębiorcę Gabriela Weinberga korzysta z bazy danych witryn phishingowych, aby chronić użytkowników przed oszustami i niebezpiecznymi witrynami internetowymi.

Dodatkowo zyskujemy bezpieczne DNS-y. DuckDuckGo oferuje użytkownikom bezpieczne serwery DNS, co zapobiega atakom typu „man-in-the-middle”, które mogą przechwytywać dane użytkowników i podszywać się pod legitymacyjne strony internetowe. No i mamy też brak śledzenia. Wyszukiwarka nie gromadzi ani nie śledzi danych użytkowników, co oznacza, że użytkownicy nie są narażeni na ataki hakerskie i cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać ich prywatne dane do oszustw lub kradzieży tożsamości.

Brak reklam ukierunkowanych to kolejna mocna strona projektu. DuckDuckGo nie wyświetla reklam ukierunkowanych na podstawie przeszłych działań użytkowników. Reklamy są mniej uciążliwe i bardziej zrównoważone.

Podsumowując, warto korzystać z DuckDuckGo, jeśli zależy ci na prywatności, bezpieczeństwie i neutralności wyników wyszukiwania. Sprawdź też, co napisał serwis Enterthecode.pl na temat wyszukiwarki. To solidna porcja wiedzy.