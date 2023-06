Przedsiębiorcy o tunelu w Świnoujściu. Wiekopomna szansa dla tego miasta i dla Pomorza Zachodniego

Tunel będzie otwarty w piątek. Świnoujście może dołączyć do europejskiej czołówki kurortów nadmorskich.

– Będziemy jak Chorwacja, Bułgaria czy Albania. Wierzę, że Świnoujście ma potencjał, by przyciągnąć europejskich turystów. Ostatni „spowalniacz” rozwoju tej miejscowości znika w piątek. Pomorze Zachodnie dzięki tunelowi w Świnoujściu pozbywa się problemu, który blokował rozwój najpiękniejszego i najnowocześniejszego nadmorskiego kurortu w regionie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Tunel otwarty w piątek. Turystyka w Świnoujściu szykuje się na rozkwit

Otwarcie tunelu w Świnoujściu nastąpi w piątek o godzinie 12:00. Po oficjalnych przemowach i części prezentacyjnej, pierwsi kierowcy przejadą przeprawą około wieczora. To idealne rozpoczęcie sezonu wakacyjnego w kurorcie, który już teraz znajduje się na topie miejscowości nadmorskich w Polsce. Teraz otwierają się przed nim zupełnie nowe perspektywy.

– To moment, gdy Świnoujście jako nowoczesny, atrakcyjny turystycznie i bardzo rozwojowy kurort ma szansę dołączyć do turystycznej ekstraklasy w skali europejskiej. Nie mamy już żadnego powodu, by twierdzić, że turyści z całej Europy nie będą chcieli tu przyjeżdżać. Szerokie plaże, atrakcyjna oferta hotelowa, atrakcje turystyczne i nareszcie komunikacja, która ułatwi międzynarodową promocję Świnoujścia. Jestem przekonana, że to milowy krok w rozwoju zachodniopomorskiej turystyki – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Wielkie gratulacje dla prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Jego konsekwencja przyniosła ten sukces – mówi prezes Mojsiuk.

– Jest to wiekopomna sprawa dla Świnoujścia i naszych przedsiębiorców. Na tunel czekaliśmy dziesięciolecia. Część turystów jednodniowych i city-breakowych omijała nasze miasto ze względu na prom. Wycieczki szkolne czy grupy zorganizowane omijały Świnoujście, bo oczekiwanie na prom zajmowało ogrom czasu szczególnie w sezonie letnim. Wyobraźmy sobie: turysta jedzie kilka godzin autem, a potem drugie tyle czeka w korku, by dostać się do miasta – mówi Piotr Kośmider, prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

Przedsiębiorcy uważają, że dla Świnoujścia otwarcie tunelu to niepowtarzalna szansa na gospodarczy sukces. Zyska na tym przede wszystkim turystyka, ale eksperci zwracają uwagę, że atrakcyjność inwestycyjna całego regionu się zwiększy. – Turyści z Niemiec nie będą zamykać się tylko na Świnoujście, ale bez konieczności stania w korkach na prom chętniej będą odwiedzać inne miejscowości regionu, w tym oczywiście Szczecin – dodaje Hanna Mojsiuk.

Logistyka też patrzy przychylnie na tunel w Świnoujściu

Czy poza turystyką inne aspekty życia gospodarczego regionu zyskają na tym, że w Świnoujściu powstał tunel? Eksperci nie mają wątpliwości, że tak. Świnoujście od lat buduje swoją gospodarkę na dwóch nogach: turystyka i przemysł. Sektor portowy również zyska na tym, że tunel powstał.

– To zyski bardziej pośrednie niż bezpośrednie, bo oczywiście głównym beneficjentem jest turystyka i usługi. Prawda jest jednak taka, że zainteresowanie inwestorów z sektora TSL jest możliwe, gdy mogą oni bez problemu dotrzeć do miasta w którym będą inwestować. Teraz będzie to możliwe – mówi prezes Grupy CSL Laura Hołowacz.

– Tunel daje temu miastu dostępność. Nie można przyciągnąć turystów, inwestorów, nowych mieszkańców bez odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Widzimy, że sektor TSL również liczy na to, że tunel poprawi komunikację i sprawi, że dostęp do portów, terminali czy firm przemysłowych będzie łatwiejszy. Sektor TSL i branża transportowa patrzy na inwestycję bardzo przychylnie – mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL.

Pierwsi kierowcy przejadą tunelem w piątek wieczorem. Inwestycja jest warta ponad 770 milionów złotych.