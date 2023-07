Jest decyzja środowiskowa dla CPK. Zielone światło dla budowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę. – Nasza inwestycja spełnia krajowe i europejskie standardy środowiskowe. Cieszymy się, że nasza praca została pozytywnie oceniona przez RDOŚ – mówi prezes CPK Mikołaj Wild.

Otrzymanie decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w połowie 2023 r. umożliwia spółce utrzymanie ambitnego harmonogramu. W czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla CPK, a spółka przyjęła projekt koncepcyjny lotniska i dworca kolejowego.

– Decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu – zaznacza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę – zapowiada.

Decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie lotniska, wieżę kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, np. hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Jej otrzymanie umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich.

– Badania środowiskowe rozpoczęliśmy w styczniu 2021 r. Ich wyniki były na bieżąco uwzględniane w pracach nad master planem lotniska. Dziękuję zespołowi, który przygotował obszerny raport środowiskowy oraz zapewnił, że oddziaływanie naszej inwestycji na środowisko zostało skutecznie ograniczone. Dzisiejsza decyzja dowodzi, że nawet w przypadku tak skomplikowanych inwestycji jak CPK można utrzymać bardzo wysokie tempo pracy, nie idąc na kompromisy co do jakości – podkreśla Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Raport środowiskowy dla CPK, przekazany do RDOŚ w październiku 2022 r., był podstawą wniosku o decyzję i liczył ok. 20 tys. stron wraz z załącznikami. Opracowanie to efekt kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych zespołu m.in.: botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, chiropterologów, akustyków, geodetów i geologów. Decyzja środowiskowa ma ponad 350 stron.

Swoje uwagi do raportu w ramach udziału społeczeństwa mogli zgłaszać obywatele. W efekcie do RDOŚ w Warszawie wpłynęło kilkaset zgłoszeń – łącznie ponad tysiąc pytań i wniosków, do których Regionalny Dyrektor odniósł się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt CPK przeszedł z fazy planowania do projektowania i budowy. Zaawansowane prace projektowe dla terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego prowadzi dla CPK jako master architekt brytyjskie konsorcjum Foster+Partners (gotowy jest projekt koncepcyjny, a trwają prace nad budowlanym).

Jednocześnie prowadzony jest proces wyboru partnera strategicznego projektowanego lotniska CPK, czyli mniejszościowego udziałowca spółki lotniskowej, która będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem. Skarb Państwa zachowa w niej co najmniej 51 proc. udziałów. Obecnie na krótkiej liście inwestorów są już tylko trzy zagraniczne podmioty – każdy z ogromnym doświadczeniem i uznaną światową reputacją.

Od początku roku na dużą skalę trwają już pierwsze budowlane prace przygotowawcze: rozbiórki, przeprowadzki i odwierty geologiczne. Jak wynika z harmonogramu, pierwszy etap lotniska CPK, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów rocznie, ma zostać uruchomiony w 2028 r.