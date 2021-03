Przedsiębiorcy zaniepokojeni sytuacją epidemiczną: Mamy do czynienia z pełzającym lockdownem

Lockdown obowiązywać będzie już w czterech województwach, czyli: warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i mazowieckim. W tych regionach nieczynne będą galerie handlowe, hotele, instytucje kul;turalne i sportowe. Co więcej, Minister Zdrowia zapewnił, że nie jest wykluczone, że kolejne regiony będą obejmowane obostrzeniami, bo trzecia fala pandemii postępuje. – Przedsiębiorcom funduje się suspens, którego finałem nie będzie to czy gospodarka w kolejnych regionach będzie zamknięta, a kiedy – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk. – Mamy do czynienia z pełzającym lockdownem, który zakończy się tym, że przed Wielkanocą nastąpi trzecie zamknięcie gospodarki. Jesteśmy temu stanowczo przeciwni i kolejny raz apelujemy: przedsiębiorcy muszą pracować, muszą mieć warunki do tego aby przetrwać – mówi Prezes Hanna Mojsiuk.

„Czarno widzę naszą przyszłość jeżeli lekarstwem na koronawirusa będą wieczne restrykcje i następne lockdowny”

Pandemia koronawirusa i system restrykcji wprowadzanych przez Rząd wystawia cierpliwość przedsiębiorców na gigantyczną próbę. Statystyki pokazują, że w ujęciu makroekonomicznym sytuacja gospodarki jest dobra, ale gdy porozmawiamy z przedstawicielami poszczególnych branż widać dramat długów, upadłości i konieczności zwalniania pracowników. Wiadomości o tym, że kolejne województwa będą objęte lockdownem potwierdzają obawy, że jeszcze w marcu możliwe jest już trzecie zamknięcie gospodarki.

– Nie mam wątpliwości, że trzecia fala koronawirusa to poważne wyzwanie dla służby zdrowia i należy szybko reagować na to, co się dzieje żeby służba zdrowia mogła sobie z napływem chorych poradzić. Jestem jednak pewna, że wybrany jest sposób, który zupełnie nie bierze pod uwagę, że gospodarka może trzeciego lockdownu po prostu nie przetrwać – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk. – Kilka tygodni temu Izba wystosowała apel do Rządu, by nie cofać luzowania gospodarki w postaci otwarcia hoteli czy instytucji kultury w reżimie sanitarnym. Dzisiaj zdanie „ani kroku wstecz” jest jeszcze bardziej aktualne i jeszcze mocniej zyskuje na sile. Nie możemy pozwolić sobie na to, by trzeci raz zamykać hotele i galerie handlowe. Pamiętajmy, że w uśpieniu od ponad 20 tygodni są takie branże jak gastronomia czy branża kreatywna. Czarno widzę naszą przyszłość jeżeli lekarstwem na koronawirusa będą wieczne restrykcje i kolejne lockdowny, które jednocześnie nie niosą ze sobą pełnego wsparcia dla zamkniętych branż. Jeśli chcemy zamykać to musimy też stosownie do tego wspierać finansowo tych przedsiębiorców, którzy są poszkodowani – mówi Prezes Hanna Mojsiuk.

Otwarcie, a nie zamknięcie. Izba otrzymuje dziesiątki sygnałów od zaniepokojonych przedsiębiorców

Północna Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że należy podtrzymać otwieranie gospodarki w reżimie sanitarnym, z mocnym uwzględnieniem przestrzegania zasad dystansu społecznego, maseczek oraz dezynfekcji. – Mamy wzrost zachorowań co jest faktem, ale co jest jego powodem? Nie mamy informacji, by reżim sanitarny był nieprzestrzegany w hotelach czy instytucjach kultury. Gastronomia od momentu drugiej fali jest nieczynna, podobnie jak branża fitness. Może to więc nie ta działalność sprzyja rozprzestrzenianiu się pandemii? Przedsiębiorcy zadają sobie mnóstwo pytań tracąc ogromne pieniądze, popadając w długi i stając przed dylematami o przyszłości swoich firm i zatrudnianiu pracowników. Sytuacja jest bardzo trudna, a niepokój gigantyczny – komentuje dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Odbieramy mnóstwo telefonów od przedstawicieli branży turystycznej oraz hotelarstwa. Wiele głosów mówi jasno: musimy zacząć działać z większą mocą od Wielkanocy, zaczyna się szczyt naszego sezonu. To czas na otwarcie i nadrabianie strat, a nie na zamknięcie – dodaje dyrektor Wolny.

Przypomnijmy: Północna Izba Gospodarcza w Szczecnie napisała w ciągu ostatniego roku ponad 50 pism skierowanych do Premiera oraz Ministrów Rządu RP. To głos zachodniopomorskich przedsiębiorców w najważniejszych dla nich tematach dotyczących np. tarcz finansowych czy wsparcia dla zachodniopomorskiej gospodarki . Przede wszystkim jest to jedna z głównych misji Północnej Izby Gospodarczej – obrona interesów przedsiębiorców .