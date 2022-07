Przedwyborcze obietnice rządu osłabiają warszawską giełdę

Kondycję warszawskiej giełdy osłabiają przedwyborcze obietnice rządu. Lista obietnic wydłuża się, nie wiadomo gdzie jest giełdowe dno, od którego można się odbić, a to byłaby okazja dla inwestorów.

Giełdowi inwestorzy zareagowali nerwowo na informację premiera, że rząd chce dodatkowo opodatkować spółki energetyczne i paliwowe – w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa – aby podzieliły się swoimi rekordowymi zyskami osiąganymi przy bardzo wysokiej inflacji i bardzo wysokich cenach na stacjach paliw.

Spółki te reprezentowane są w WIG20, co osłabiło ten indeks największych spółek. W ciągu sześciu miesięcy indeks WIG20 stracił już ponad 30%. Jaka jest kondycja warszawskiej giełdy?

W ostatnich tygodniach posypał się kurs akcji banków, silnie reprezentowanych w WIG20. Notowania banków znajdowały się od dłuższego czasu po presją głównie z uwagi na ryzyko polityczne objawiające się wprowadzeniem przez rząd wakacji kredytowych.

– Mówi się, że nie ma hossy bez banków, a te cierpią z powodów makro i mikro, te mikro to właśnie wakacje kredytowe – mówi w rozmowie z MarketNews24 Maciej Kietliński, ekspert XTB. – Dodatkowo bardzo wysoka inflacja może okazać się zagrożeniem dla banków bo wzrost stóp procentowych tylko do pewnego momentu będzie dla nich korzystny, kłopoty zaczną się, gdy kredytobiorcy przestana spłacać swoje zobowiązania.

Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskim złotym przez łączny okres 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów roku 2023. Okres kredytowania ulega wydłużeniu o liczbę miesięcy, którą wykorzystało się na zawieszenie spłaty kredytu. Ustawa zakłada również wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki są zobowiązane do wpłacenia na fundusz dodatkowych 1,4 mld zł końca roku.

Szacunkowy koszt wakacji był dyskontowany przez rynek od momentu ogłoszenia przez premiera M.Morawieckiego 25 kwietnia Planu Pomocy dla Kredytobiorców. Szacunkowy koszt dla sektora bankowego wahał się w granicach od 20 do 28 mld zł przy założeniu iż 80% uprawnionych kredytobiorców zdecyduje się na skorzystanie z powyższego rozwiązania.

– Czynnikiem powodującym niepewność była wysokość kosztów dla poszczególnych banków oraz sposób jego ujęcia w sprawozdaniu finansowym, nie było wiadomo czy pokażą je w wynikach za Q2 czy za Q3 – wyjaśnia ekspert XTB.

Finalnie banki zdecydowały się na ujęcie tego kosztu jednorazowo, w wynikach za Q3 2022r., co mityguje jeden z istotnych czynników ryzyka dla sektora. Większość banków opublikowało już szacunkowy koszt związany z wprowadzeniem wakacji kredytowych.

Lista przedwyborczych zobowiązań wydłuża się. W Sejmie głosowano nad rozwiązaniami, które mają zrekompensować wyższe ceny węgla dla obywateli. Jak widać zaczynamy coraz szybciej wkraczać w okres kampanii wyborczej, więc zdaje się, że w otoczeniu wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych możemy się spodziewać coraz to nowych rozwiązań rządowych mających na celu pozyskanie głosów wyborców.

– Trudno znaleźć obszary korzystne do inwestowania na GPW, gdy prezes NBP mówi, że przed nami recesja techniczna, a więc co najmniej dwa kwartały spadku PKB – dodaje M.Kietliński z XTB. – Sentyment na GPW jest bardzo słaby, co jednak będzie stwarzać okazje do kupowania akcji po bardzo niskiej cenie.