Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 31.05 – 4.06.2021

Rynki uspokoiły się w umiarkowanie pozytywnych nastrojach z dominacja trendów reflacyjnych, choć perspektywa rosnącej inflacji wzbudza spekulacje, który bank centralny i jak zamierza zaadresować problem. Jak na razie Fed i EBC wyraźnie podkreślają swoją gołębiość, jednak inwestorzy nie rezygnują z dyskontowania odmiennego scenariusza. Najbliższym testem sentymentu będzie raport z rynku pracy USA.

Wydarzenia tygodnia: NFP, ISM/PMI, inflacja z Eurolandu/Polski, PKB z Polski, RBA, rynek pracy i PKB z Kanady

USA

W USA tydzień startuje od wtorku (Dzień Pamięci w poniedziałek). W kalendarzu raport z rynku pracy (pt) będzie prawdziwą dziką kartą. Po dużym rozczarowaniu przed miesiącem (wzrost zatrudnienia o 266 tys., prog. 1000 tys.), teraz dużą niewiadomą są ograniczenia po stronie podaży pracy i jak wielu Amerykanów wstrzymuje się od powrotu do pracy, ograniczając się do polegania na pomocy publicznej. Odpowiedź pracodawców na wyższe oczekiwania płacowe powinna przynieść przyspieszenie wzrostu zatrudnienia. Jeśli w maju przybędzie 700+ tys. nowych miejsc pracy, może to być wystarczająca liczba, by zachęcić Fed do rozpoczęcia dyskusji o ograniczaniu tempa skupu aktywów, choć sama decyzja pozostaje odległa raczej do początku 2022 r. Ograniczenia podaży pracy w połączeniu z zakłóceniami w dostawach materiałów mogą hamować tempo ekspansji w przemyśle (wt) i usługach (czw), ale wskaźniki ISM wciąż pozostają na bardzo wysokich poziomach. Im bardziej korzystne wyższemu odczytowi zatrudnienia będą sygnały z ISM oraz ADP (czw), tym bardziej można spodziewać się ustawianiu się rynku pod silny NFP i redukcji krótkich pozycji w USD.

Strefa euro

W strefie euro główna uwaga będzie na wstępnych szacunkach inflacji (wt). Konsensus zakłada przyspieszenie do 1,9 proc. r/r, czyli blisko celu EBC, choć wzrost jest głównie skutkiem wyższych cen energii i efektów niskiej bazy. Członkowie Rady Zarządzającej EBC prawdopodobnie będą traktować wyższą inflacje jako zjawisko przejściowe, jednak ewentualny wzrost cen w kategoriach niezwiązanych z energią może skłaniać jastrzębich członków Rady do forsowania idei zmniejszenia tempa skupu aktywów. Poza tym indeksy PMI z Eurolandu i Wielkiej Brytanii (wt, czw) będą w większości rewizjami silnych odczytów opublikowanych dwa tygodnie wcześniej, więc uwaga na nich będzie mniejsza. Wielka Brytania ma w poniedziałek wolne.

Polska

W Polsce poznamy składowe wzrost gospodarczego w I kw. (pon), majowe PMI dla przemysłu i CPI (wt). Ten ostatni wskaźnik będzie najistotniejszy, gdyż dalsze przyspieszenie inflacji (prog. 4,8 proc. r/r) będzie wzmacniać presję na Radzie Polityki Pieniężnej, by rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych. Złoty może zyskiwać na jastrzębich oczekiwaniach, jednak nie sądzimy, aby żądania rynku zostały spełnione, stąd umocnienie PLN będziemy traktować jako przejściowe z ryzykiem odwrócenia po komunikacie RPP w następnym tygodniu.

Chiny

Poza tym rynek będzie śledził indeksy PMI z Chin (pon, wt, czw), gdzie większa wrażliwość będzie na oznaki spowalniania ekspansji w obliczu działań władz na rzecz ograniczenia akcji kredytowej oraz utrudnień dla produkcji z tytułu wysokich cen surowców.

Australia

W Australii RBA ma pozostawić stopę procentową bez zmian (wt), a komunikat raczej nie przyniesie niespodzianek. Rynek czeka na decyzję o kontynuacji programu skupu aktywów, ale w maju RBA powiedział, że taka decyzja nastąpi najwcześniej w lipcu.

Kanada

W Kanadzie marcowy PKB (wt) pokaże silne odbicie w związku z otwarciem gospodarki po zimowym lockdownie. Majowe dane z rynku pracy (pt) będą jednak obciążone przywróceniem restrykcji w usługach i prognozy zakładają spadek zatrudnienia. Mocno wykupiony CAD będzie bardziej podatny na negatywne zaskoczenia w danych.

Konrad Białas

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.