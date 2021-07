Przegląd wydarzeń tygodnia 19.07 – 23.07.2021

Wakacyjne warunki handlu przenikają przez rynki, co objawia się brakiem przekonania odnośnie dalszego kierunku i wyraźnym spadkiem płynności. Podczas gdy osłabły obawy o zagrożenie dla globalnego ożywienia ze strony nowych wariantów COVID-19, dyskusja przenosi się na inflację i perspektywy polityki monetarnej. Prezes Fed Powell dał w ostatnich dniach do zrozumienia, że nie zamierza spieszyć się z reakcją, ale jego pewność do przejściowego charakteru wzrostów cen słabnie. W kolejnych dniach pod lupą będą ocena sytuacji przez EBC oraz wskaźniki PMI.

Wydarzenia tygodnia: EBC, PMI z USA/Euro/Wlk. Brytanii, produkcja i sprzedaż z Polski, sprzedaż z Australii/Kanady

USA

W USA kalendarz zawiera przeważnie dane z rynku mieszkaniowego (wt, czw), które prawdopodobnie wskażą na osłabienie popytu, ale głównie z powodu niedostępności materiałów budowlanych lub braku pracowników, a po stronie sprzedaży nieruchomości problemem są wysokie ceny. Wstępne odczyty PMI (pt) potwierdzą podtrzymanie silnej aktywności gospodarczej, solidnej konsumpcji, ale też wyższych cen i kosztów. Nie powinno być tu nic zaskakującego, co by mogło wpłynąć na USD.

Strefa euro

W strefie euro główna uwaga będzie na posiedzeniu EBC (czw). W ubiegłym tygodniu prezes EBC Lagarde zaskoczyła zapowiedzią, że na lipcowe posiedzenie szykowane są zmiany w forward guidance w obliczu przyjęcia nowego celu inflacyjnego. Ponieważ cel stał się symetryczny i bank otwiera się na przejściowy wzrost inflacji powyżej celu, sugeruje to przyjęcie przez bank łagodniejszego podejścia i zasygnalizowania utrzymania luźnej polityki na dłużej. Słabość EUR w ostatnich dniach sprawia wrażenie, jakby rynek już ustawiał się pod gołębi wydźwięk, co jednak stwarza ryzyko „sprzedaży faktów” po posiedzeniu. Z danych najciekawiej zapowiadają się odczyty PMI (pt). Państwa bloku zniosły restrykcje covidowe w połowie lub pod koniec czerwca i efekt ulgi powinien znaleźć odbicie we wzrostach indeksów dla Niemiec, Francji i Włoch. Ryzyko pogorszenia dotyczy odczytów z Hiszpanii, biorąc pod uwagę tamtejszy wzrost liczby przypadków zachorowań.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii wskaźniki PMI (pt) mogą się obniżyć, choć wciąż wskazywać na silne tempo poprawy (względem poprzedniego miesiąca). Odroczenie decyzji o pełnym zniesieniu restrykcji na 19 lipca oznacza, że firmy ankietowane do odczytu flash były przepytywane przed zniesieniem obostrzeń, co może rzutować na ich poziom optymizmu. Funt w ostatnich dniach głównie reaguje na głosy z Banku Anglii odnośnie perspektyw polityki monetarnej. Nie widzimy szans na redukcję QE w sierpniu, a i temat podwyżki stóp procentowych jest aktualnie zamknięty, toteż siła funta z tego tytułu powinna być ograniczona.

Polska

W Polsce tydzień przynosi wysyp danych. Raport z rynku pracy (pn) wskaże na wzrost zatrudnienia sezonowego i wysoką dynamikę płac podbitą przez niską bazę. Silny popyt będzie wspierał wzrost sprzedaży detalicznej (śr), ale też uchroni produkcję przemysłową przed negatywnym oddziaływaniem zakłóceń w łańcuchach dostaw. Dane nie będą znaczyć wiele dla złotego, który cierpi z powodu pogorszenia sentymentu wobec walut regionu. Każdy kolejny dzień bez świeżej presji sprzedaży, to większa szansa na korektę podsycaną kapitulacją krótkich pozycji w złotym, ale do tego potrzeba silniejszego impulsu zewnętrznego.

Australia

Poza tym w Australii sprzedaż detaliczna (śr) raczej nie przyniesie pozytywnego odczytu, biorąc pod uwagę zarządzone lokalne lockdowny obejmujące 11 mln mieszkańców. Publikacja protokołu po lipcowym posiedzeniu RBA (wt) raczej nie przyciągnie dużej uwagi, gdyż w międzyczasie dwa wystąpienia publiczne szefa banku Lowe’a wyczerpały temat zmiany forward guidance.

Kanada

W Kanadzie sprzedaż detaliczna (pt) w maju może powoli odbijać, gdyż maj był okresem stopniowego otwierania gospodarki po wiosennej fali lockdownów. Dane mogą być zignorowane, gdyż po bardzo silnym wzroście zatrudnienia w czerwcu już wiadomo, że gospodarka szybko staje na nogi.

Konrad Białas

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.