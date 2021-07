EBC przygotowany na wyższą inflację

W tym tygodniu najważniejszą rolę w kontekście wydarzeń makroekonomicznych odegrało przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Podczas konferencji prasowej zapowiedziała, że komisja EBC na następnym posiedzeniu podda rozważaniom dalszy kierunek polityki pieniężnej zgodnie z nowo obraną strategią. W ramach tej strategii bank będzie tolerował wyższą niż dotychczas inflację, która może nawet przekroczyć granicę dwóch procent. Oprócz nowego celu inflacyjnego EBC zdecydował się również na większy udział walki ze zmianami klimatycznymi w swojej polityce pieniężnej. Wiceprezes EBC Luis de Guindos dodał, że wstrzymanie bodźców fiskalnych musi być stopniowe, ponieważ gospodarki niektórych krajów strefy euro pozostają nadal bardzo niestabilne. Widać zatem wyraźnie, że mimo poprawiających się danych z europejskiej gospodarki oraz wyższej inflacji, EBC nie śpieszy się z zacieśnianiem polityki pieniężnej. To potwierdza, że planuje w dłuższej perspektywie utrzymać stopy procentowe na poziomie zerowym, a jedynym zacieśnieniem polityki pieniężnej, jakie możemy zaobserwować, jest ograniczenie lub zakończenie programu luzowania ilościowego.

Kluczowym wydarzeniem w przyszłym tygodniu będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami ceny konsumpcyjne w Polsce wzrosły w czerwcu o 4,4% r/r, a więc mniej niż w maju, w którym ta zwyżka wynosiła 4,7%.

W tym tygodniu kurs eurodolara oscylował w granicach 1,17 – 1,18. Złoty w stosunku do euro osłabił się do poziomu 4,59 PLN/EUR, co jest najniższą wartością od dwóch miesięcy, a w stosunku do dolara amerykańskiego uzyskał poziom 3,90 PLN/USD. Kurs złotego w parze z koroną czeską spadł nieco poniżej 0,18 PLN/CZK, co jest najniższą wartością od 2011 roku.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA