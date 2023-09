Wojna w Ukrainie wpłynęła znacząco zarówno na nasz kraj, jak i na wiele krajów europejskich. Po niemal dwóch latach pandemii gospodarka była już mocno nadwerężona. Wielu właścicieli małych przedsiębiorstw było zmuszonych je zamknąć. Pod znakiem zapytania stała także przyszłość salonów fryzjerskich. Jak sprawa wygląda dziś? Jak wygląda przyszłość salonów fryzjerskich? Sprawdź!

Za nami kilka trudnych lat, pod wieloma względami. Dlaczego były trudniejsze od pozostałych, nikomu nie trzeba przypominać. Powróćmy jednak na moment, aby móc szczegółowo przyjrzeć się sytuacji, w jakiej znaleźli się właściciele działalności, w tym salonów fryzjerskich. Po niemal dwóch latach pandemii gospodarka była już mocno nadwerężona. Okresy obostrzeń dały w kość każdemu, a szczególnie tym, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Wielu właścicieli małych przedsiębiorstw było zmuszonych je zamknąć. Pod znakiem zapytania stała także przyszłość salonów fryzjerskich. Jak sprawa wygląda dziś? Wojna w Ukrainie wpłynęła znacząco zarówno na nasz kraj, jak i na wiele krajów europejskich. Jak wygląda przyszłość salonów fryzjerskich w obecnej sytuacji? Sprawdź!

Jak było

Jeszcze dwa, trzy lata temu sytuacja salonów fryzjerskich nie wyglądała zbyt ciekawie. Wszyscy pamiętamy, jak trudny to był czas dla fryzjerów – mówi nam Agnieszka Dudczak prezes internetowej hurtowni fryzjerskiej Fryzomania.pl. Wybuch pandemii na początku 2020 roku spowodował kryzys w wielu dziedzinach. Kryzys nie ominął również fryzjerów. Obostrzenia, które wtedy zostały wprowadzone, zmusiły przedsiębiorców do tymczasowego zamknięcia swoich biznesów, przez co fryzjerzy utracili źródło zarobków, co było wielką próbą przetrwania. Wzrost cen, które swoją drogą wciąż rosną, nie polepszył sprawy. Wielu właścicieli zaczęło się zastanawiać nad przyszłością swoich salonów. Część z nich przez trudną sytuację została zmuszona do zamknięcia ich. To był prawdziwy kryzys, na szczęście większość fryzjerów podniosła się z niego i wciąż pozostaje na rynku.

Kiedy sytuacja na rynku zmierzała już w stronę stabilizacji, nastąpiła kolejna przeszkoda. Wybuch wojny na Ukrainie to wydarzenie, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Wojna odciska piętno nie tylko na mieszkańcach tego kraju. Skutki odczuwają również kraje sąsiadujące, w tym Polska. W dalszej części artykułu porozmawiamy głównie o skutkach gospodarczych, które są zauważalne dla każdego.

Jak jest

Od początku 2023 roku możemy obserwować wzrost cen w każdej branży. Chyba nie ma takiej, która by nie podrożała. Również ceny całej branży beauty, w tym usług fryzjerskich poszły znacznie w górę. Oczywiście ceny różnią się w zależności od województwa, a także wielkości miejscowości, w której znajduje się salon. Właścicielka jednego z salonów fryzjerskich w dużym mieście przyznaje, że ceny usług w przypadku kobiet wzrosły o 30 – 40 zł. Mimo to do salonów wciąż przychodzi mnóstwo klientów. Jest to branża, która nigdy nie zginie. Dlatego warto bardziej się jej przyjrzeć.

Przyszłość salonów fryzjerskich

Wydarzenia z ubiegłych lat były trudne, a ich skutki są odczuwalne do dziś. Jednak mimo trudności fryzjerzy nie poddali się, a nawet zyskali większy zapał do działania. Po pandemii wielu fryzjerów ruszyło do pracy z jeszcze większymi pokładami energii i nowymi planami. Niektórzy planują poszerzenie swoich działalności oraz zatrudnienie nowych pracowników. Odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie, z pewnością każdy choć raz zastanawiał się, co będzie dalej, jaka przyszłość nas czeka. Jeśli chodzi o salony fryzjerskie, możemy być pewni, że żadne zamknięcie, jak w czasie pandemii, nie wchodzi w grę. Zmiany nastąpią głównie na rynku pracowniczym. Po wybuchu wojny mieszkańcy Ukrainy zaczęli masowo emigrować do Polski. Wielu z nich nie ma dokąd wracać, dlatego szukają pracy na terenie naszego kraju. Wśród nich są również osoby wykształcone w wielu zawodach, między innymi we fryzjerstwie. Fryzjerski z Ukrainy są chętne do podjęcia pracy nawet za najniższą krajową, dlatego miejsca pracy szybko znikają. Fryzjer to zawód pożądany. Klientów nie brakuje, a kolejki w salonach bywają naprawdę długie. Wiele szkół oferuje kształcenie w tym zawodzie. Jeśli ktoś wciąż poszukuje swojej ścieżki kariery, to rozpoczęcie przygody z fryzjerstwem będzie rewelacyjnym, przyszłościowym krokiem. Zawód ten to szereg wyzwań, z którymi fryzjerzy mierzą się każdego dnia. Jednak możemy być pewni, że jest to zawód z przyszłością, a dobry fryzjer jest na wagę złota!