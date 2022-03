Pyramid Games z 35 proc. wzrostem przychodów netto w 2021 roku

Ponad 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2021 roku wypracował notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych z Grupy PlayWay – Pyramid Games. Oznacza to wzrost o 35 proc. w porównaniu r/r, kiedy w 2020 r. przychody spółki wyniosły ponad 2,2 mln zł. W najbliższych miesiącach br. lubelskie studio zapowiada premiery gier Dinosaur Fossil Hunter oraz Occupy Mars: The Game.

W ubiegłym roku Pyramid Games odnotowało stratę netto na poziomie prawie 385 tys. zł, a stan środków pieniężnych na koncie spółki na koniec grudnia 2021 roku wyniósł ponad 423 tys. zł.

– Na wynik finansowy w 2021 roku największy wpływ miała kontynuacja prac nad naszymi flagowymi projektami, a dodatkowy wkład pozwolił na znaczne podniesienie ich jakości. Ponadto zainwestowaliśmy w nowe projekty, które w naszej ocenie mogą wpłynąć pozytywnie na sytuację finansową spółki – podsumowuje Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games S.A.

W minionym roku Pyramid Games ukończyło prace nad trzema tytułami PC: Castle Flipper, DLC z łazikiem Perseverance, do gry Rover Mechanic Simulator oraz Farming Life. Spółka rozwinęła również dostępność Rover Mechanic Simulator na platformy konsolowe – w ubiegłym roku premiery miały wersje na konsole Xbox i Playstation, a w 2022 roku na Nintendo Switch. W 2021 roku lubelski developer zintensyfikował współpracę outsourcingową, w ramach której realizuje grafikę i modele 3D, animacje, usługi Motion Capture, postprocessing oraz efekty wizualne dla innych gier i spółek m.in. z grupy PlayWay. Pozwoliło to na lepsze zarządzanie płynnością finansową, a także na utrzymanie zatrudnienia ponad 60-osobowego zespołu.

W 2022 roku na rynku pojawią się nowe gry stworzone przez Pyramid Games, z którymi studio wiąże ogromne nadzieje – Dinosaur Fossil Hunter i Occupy Mars: The Game. Obie są obecnie na etapie serii beta-testów, po których zostaną ustalone daty ich premier. Pierwszy tytuł zgromadził już ponad 90 tys. graczy na wishliście Steam, a drugi ponad 230 tys. Na graczy czeka też premiera gry ZooKeeper, która znajduje się na końcowym etapie prac – obecnie trwa jej balansowanie i dodawanie do niej dodatkowych mechanik. Jednak to nie wszystkie tytuły, nad którymi aktualnie pracuje studio.

– Podczas zeszłorocznej jesiennej edycji Festiwalu Steam opublikowaliśmy po raz pierwszy wersję demo gry Soyuz Constructors. Po zebraniu feedbacku od graczy przystąpiliśmy do pracy nad prologiem, a także pełną wersją gry. W związku z aktualnym konfliktem rosyjsko-ukraińskim przyszłość projektu stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ był kierowany w dużej części na rynek rosyjski. Rozważamy rebranding projektu, jednak prace nadal trwają – podkreśla Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games S.A.

W ub. roku Pyramid Games opublikowało również pierwszy trailer gry Car Mechanic Manager 2023. Projekt jest realizowany na zlecenie Manager Games S.A. Lubelskie studio podpisało także umowę ze spółką True Games Syndicate S.A. na wyprodukowanie gry pokazującej życie młodego gangstera o roboczej nazwie District.