Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. wybrała nowego prezesa i dwóch wiceprezesów zarządu

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. zdecydowała, że od 5 października 2024 r. prezesem banku będzie Cezary Stypułkowski pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z Rady na stanowisko wiceprezesa, kierującego pracami zarządu. Od 18 lipca do zarządu na stanowisko wiceprezesa dołączy Dagmara Wojnar.

– Mamy za sobą bardzo udany proces rekrutacyjny z udziałem renomowanej firmy doradczej. Dzięki niemu pozyskaliśmy do zarządu Banku Pekao S.A. osoby o niekwestionowanej wiedzy i kompetencjach. Cieszę się na współpracę z Cezarym Stypułkowskim, który obejmie stery zarządu. Jestem przekonany, że jego energia, doświadczenie w bankowości oraz ubezpieczeniach, jak również renoma jako managera i lidera, odegrają kluczową rolę w rozwoju i transformacji grupy Pekao S.A. – powiedział Artur Olech, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao.

Robert Sochacki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie z dniem 9 lipca, a do 5 października będzie kierował pracami zarządu.

Powołanie nastąpiło po rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesów zarządu ogłoszonego 8 maja. Rada postanowiła, że postępowanie konkursowe na pozostałe stanowiska pozostaje otwarte.

Jeżeli Cezary Stypułkowski nie otrzyma zgody KNF do 5 października, to do chwili jej uzyskania będzie pełnił funkcję wiceprezesa kierującego zarządem.