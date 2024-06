RAFAKO podpisało umowę na ponad 6,5 mln euro z firmą VIA OCEL

RAFAKO SA zawarła umowę ze spółka VIA OCEL, w ramach której opracuje dokumentację oraz dostarczy elementy ciśnieniowe kotła dla modernizowanego bloku Tent B2 w Elektrowni Nikola Tesla w serbskim Obrenovacu. Kontrakt będzie realizowany do 23 maja 2025 r. , a jego wartość szacowana jest na ponad 6,5 mln euro. Pozwoli to elektrowni Nikola Tesla – która jest jedną z kluczowych instalacji w serbskim systemie energetycznym – na uzyskanie większej wydajności oraz wdrożenie technologii niskoemisyjnej. Obecny Zarząd RAFAKO jest zdeterminowany, aby nie tylko uzdrowić sytuację finansową spółki, ale także zdecydowanie zwiększyć jej sprzedaż w Polsce i za granicą.

Elektrownia Nikola Tesla w Obrenovacu zaspokaja około jedną piątą potrzeb energetycznych Serbii. Jest to, funkcjonująca na bazie węgla, jedna z kluczowych instalacji w serbskim systemie energetycznym. Modernizacja kotła BB-1880 w elektrowni ma na celu m.in. zwiększenie jego wydajności parowej z obecnych 1880 t/h na 2000 t/h, a tym samym mocy bloku z 620 MW na 665 MW. Modernizacja kotła parowego poprzez zastosowanie produkowanych przez RAFAKO komponentów ciśnieniowych, pozwoli elektrowni na uzyskanie większej wydajności oraz wdrożenie technologii niskoemisyjnej. Działanie to będzie nie tylko korzystne z punktu widzenia finansowego (obniżenie kosztów utrzymania) i operacyjnego (pozwoli zminimalizować potencjalne przestoje w produkcji), ale również będzie kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej przedsiębiorstwa. Modernizacja części ciśnieniowej może również przyczynić się do przedłużenia żywotności samego kotła, zabezpieczając bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców.

– Zawarty kontrakt wpisuje się w prace RAFAKO nad wprowadzeniem na rynek rozwiązań, które zwiększają efektywność bloków węglowych. Obserwujemy ogromne zainteresowanie naszymi nowymi produktami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dowodem tego jest kontrakt z serbską firmą VIA OCEL, który pokazuje unikatowe referencje i „know how” RAFAKO nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach zagranicznych. To także dowód na to, że polska firma może skutecznie konkurować w tak konkurencyjnym sektorze z zagranicznymi konkurentami. Podpisana dzisiaj umowa to jeden z najbardziej znaczących kontraktów zawartych przez RAFAKO w ostatnich miesiącach. Obecnie intensywnie działamy aby – nie tylko uzdrowić Spółkę – ale również zwiększyć sprzedaż na rynku polskim i międzynarodowym. Warto podkreślić, że dostrzegamy także szanse na to, aby niebawem Spółka mogła być podwykonawcą w planowanych w różnych miejscach Europy projektach związanych z budową elektrowni atomowych – komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu RAFAKO.

Spółka RAFAKO na rynku serbskim (wcześniej jugosłowiańskim) jest obecna od lat 70-tych XX w. W latach 1966 -1983 Rafako dostarczyło kotły dla elektrowni Nikola Tesla „A” i „B” oraz Morava. Kolejnymi pracami zrealizowanymi na rynku serbskim były m.in. modernizacja kotła w elektrowni Morawa (2016-2017), modernizacja kotłów w TENT B (kocioł bloku B1- etap I w 2012 roku, etap II w latach 2020-2024, kocioł bloku B2 – etap I w latach2016-2017).