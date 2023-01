Rajd Bitcoina

W ciągu minionego tygodnia (do niedzieli) kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł o 23,32 proc. osiągając najwyższy poziom od początku listopada 2022. Był to najsilniejszy tygodniowy wzrost ceny tej kryptowaluty od lutego 2021. Dziś rano kurs BTC/USD lekko się korygował (BTC/USD -0,36 proc. ok. godz. 9:20).

Amerykański dolar próbował odrabiać dziś rano swe ostatnie straty względem japońskiego jena (USD/JPY +0,37 proc. ok. godz. 9:20). USD był dziś rano najsłabszy względem meksykańskiego peso od prawie 3 lat i wobec dolara singapurskiego od 2 lat. Kurs EUR/USD był dziś rano najwyżej od kwietnia ub.r., ale następnie ten wzrost został w całości wymazany (EUR/USD -0,15 proc. ok. godz. 9:25).

Minimalnie słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,07 proc., USD/PLN +0,27 proc.).

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji skończyły piątkową sesję na najwyższych poziomach zamknięcia od miesiąca (S&P 500 +0,4 proc., DJIA +0,33 proc., Nasdaq Composite +0,71 proc.).

Dziś rano na rynkach akcji Azji i Oceanii lekko przeważały wzrosty głównych indeksów. Największy – o ponad 1 proc. – notowały chińskie Shanghai B-Share Index oraz Shanghai Composite. Ponownie o ponad 1 proc. spadł japoński Nikkei 225 zbliżając się do poziomów swoich minimów z okresu minionych 9 miesięcy.

Na giełdach europejskich lekko przeważały dziś rano niewielkie zwyżki (DAX +0,16 proc., CAC 40 +0,1 proc. ok. godz. 9:45).

WIG-20 tracił ok. godz. 9:45 -0,73 proc. Rósł natomiast o 0,48 proc. sWIG-80 osiągając najwyższy od końca kwietnia ub.r. poziom. Najwyżej od 15 miesięcy był dziś WIG-Budownictwo. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom od jesieni 2021 osiągnął dziś rano kurs akcji spółki Livechat. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek Polimex-Mostostal, PCC Rokita i Mirbud.

Najwyższy poziom od jesieni 2021 osiągnęła dziś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Chin. Rynek obligacji skarbowych (podobnie jak rynek akcji) w USA będzie dziś zamknięty z okazji obchodów dnia Martina Luthera Kinga. W Europie rentowności skarbowych 10-latek lekko dziś rosły. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu wróciła powyżej poziomu 6 proc.

Cena kontraktów na gaz ziemny notowanych w Holandii spadła w piątek do najniższego poziomu od września 2021. Dziś ok. godz. 9:35 cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie odbijała w górę ze swojego 1,5-rocznego minimum o 6,38 proc. Lekko spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -0,94 proc., Brent -0,98 proc.). Lekko spadały dziś rano ceny kontraktów na metale szlachetne (złoto -0,33 proc., srebro -0,39 proc., platyna -0,88 proc., pallad -1,72 proc.).

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers