Raport: prawie 40 proc. osób w wieku 50+ planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022. Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia”, pokazuje, że 39 proc. osób w wieku powyżej 50 lat chce pracować na emeryturze. Jednocześnie prawie tyle samo osób (38 proc.) wciąż nie podjęło decyzji w tej kwestii. Barierą jest m.in. negatywny wpływ pracy na stan zdrowia, o którym mówi co trzeci badany. Zapewnienie pracownikom 50+ zdrowych i bezpiecznych warunków pracy może być jednym z rozwiązań wobec zbliżającego się kryzysu demograficznego i związanego z nim problemu niedoboru pracowników.

Jak pokazują wyniki spisu powszechnego z 2021 roku, polskie społeczeństwo starzeje się, a liczba mieszkańców kraju maleje. W ciągu ostatniej dekady przybyło blisko 2 mln. osób w grupie wiekowej 60-65 i więcej, a tym samym już prawie co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Jednocześnie – jak wskazują wyniki badania Koalicji Bezpieczni w Pracy – pracodawcy chętnie zatrudniają osoby 50+ i obecnie wiek nie jest przeszkodą do zatrudniania pracowników. Zdecydowanie ważniejsze są kompetencje, jakie posiada kandydat do pracy, oraz zadania, jakie musi wykonywać w ramach obowiązków.

– Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie, jest to grupa, która często rozpoczynała pracę po zakończeniu edukacji i osoby z tej grupy nadal pracują w tym samym miejscu. Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie. Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę wiedzy – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Co więcej, osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują dalej pracować, w większości chcą kontynuować zatrudnienie w obecnym miejscu pracy na tym samym stanowisku.

33 proc. badanych skarży się na wpływ pracy na ich stan zdrowia

Zgodnie z wynikami badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022”, 23 proc. osób w wieku 50+ obecnie w ogóle nie planuje kontynuować zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przy pytaniu o czynniki, które mogłyby wpłynąć na zmianę zdania w tej kwestii, badani najczęściej wspominali odpowiednio wysokie wynagrodzenie (32 proc.) oraz możliwość pracy na część etatu (30 proc.). Dość często wskazywano także na zaoferowanie pracy na stanowisku mniej stresującym (18 proc.) lub pracy mniej obciążającej fizycznie (15 proc.).

– Decyzję o przejściu na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym podjęło 68,2 proc. osób, którym przyznano to świadczenie w 2021 r. , natomiast pozostałe emerytury przyznane w tym roku to świadczenia dla osób, które odłożyły w czasie moment przejścia na emeryturę – mówi Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Wyniki badania wskazują, że jednym z ograniczeń w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest ich stan zdrowia. Respondenci najczęściej skarżyli się na bóle kręgosłupa. Informacje te znajdują swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową.

Obok bólów pleców lub kręgosłupa (61 proc.) do najczęstszych schorzeń związanych z wykonywaną pracą badani zaliczyli bóle kończyn (38 proc.) oraz osłabienie wzroku (37 proc.). Na wpływ obecnej pracy na zdrowie wskazuje co trzeci pracownik. Jednocześnie zaledwie co czwarta osoba, która doświadczyła problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, informację o tym zgłosiła przełożonemu lub działowi HR, jednak zazwyczaj spotykało się to z brakiem podjęcia jakiegokolwiek działania (35 proc.). W większości firm brakuje również zapewnienia pracownikom opieki medycznej – podczas gdy tego rodzaju benefit jest jednym z najważniejszych dla co drugiego badanego, a zaledwie 22 proc. może z niego korzystać.

– Musimy pamiętać, jak ważne jest zrozumienie potrzeb pracowników 50+ oraz eliminacja najczęstszych barier towarzyszących podejmowaniu i kontynuowaniu przez nich pracy już po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby stworzyć im przyjazne i bezpieczne warunki pracy. W obliczu kryzysu demograficznego budowanie świadomości polskich firm, jak wiele zyskujemy zatrudniając osoby w tym wieku, jest szczególnie ważne – mówi Marta Wojewnik.

– Właściwa prewencja, a także edukacja związana z tematyką wydłużania aktywności zawodowej, są konieczne dla zapewnienia zdrowej i bezpiecznej pracy. Ważne jest także budowanie świadomości nt. korzyści z dłużej pracy i zatrudnia osób 50+, a są one naprawę duże, przekładają się bowiem nie tylko na zarządzanie sytuacją demograficzną, ale także – w z perspektywy indywidualnej pracowników – na wyższą emeryturę – dodaje Bartosz Gaca.

Badanie Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2022. Osoby 50+: możliwości i ograniczenia” zostało przeprowadzone przez agencję Danae w lipcu i sierpniu 2022 r. Techniką wywiadów online CAWI zbadano opinię i doświadczenia 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących). Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50. roku życia. Wyniki raportu zostały ogłoszone podczas konferencji prasowej. Członkiem w Komitecie Honorowym wydarzenia była Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: https://bit.ly/3TC7JDh