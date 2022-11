Zawieszanie działalności gospodarczych w Polsce: kryzys czy sezon?

We wrześniu odnotowano znaczący wzrost przypadków zawieszania działalności gospodarczej. Jednak czy na pewno oznacza to, że firmy zaczynają odczuwać kryzys? Eksperci z firmy inFakt przeanalizowali sytuację i okazuje się, że zjawisko jest spowodowane głównie sezonowością. Nie ma więc potrzeby wzbudzania obaw informacjami o rzekomych lawinowo rosnących przypadkach zawieszania lub zamykania działalności gospodarczych w Polsce.

Z analizy specjalistów firmy inFakt wynika, że najwięcej przypadków zawieszenia działalności odnotowano we wrześniu 2022 roku, w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Eksperci sprawdzili również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) za 2021 i 2020 rok. Okazało się, że wyniki są podobne. ­– W branży hotelarskiej i gastronomicznej co roku można zaobserwować skokowy wzrost liczby przedsiębiorców zawieszających działalność we wrześniu. Dlatego należy stwierdzić, że jest to efekt sezonowości. Tezę tę dodatkowo potwierdza geograficzne rozmieszczenie takich przypadków w obydwu branżach: są to głównie miejscowości nadmorskie – wskazuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Oczywiście liczba zamykanych i zawieszanych działalności gospodarczych może niepokoić. Możliwe, że gdyby nie obecny kryzys, takich przypadków byłoby mniej. – Są to jednak przypuszczenia, gdyż we wrześniu co roku obserwujemy podobną sytuację. Dlatego z oceną tego, czy faktycznie zaczyna się masowe zawieszanie działalności przez sytuację gospodarczą, poczekałbym kilka miesięcy. Z pewnością będziemy przyglądać się, czy ta tendencja się utrzyma, ale już nie z racji sezonowości – mówi Piotr Juszczyk.

Co przyniesie zima?

Niewątpliwie zima będzie trudnym okresem dla przedsiębiorców. Wiele firm zaczyna już zmagać się z problemem wysokich podwyżek cen gazu czy prądu. Może to powodować, że przy stratach lub nawet niskiej rentowności firm, ich właściciele będą się decydowali na zamknięcie biznesu lub jego czasowe zawieszenie.

Z drugiej strony cały czas obserwujemy jednak, że liczba przypadków wznowienia działalności gospodarczej jest wyższa niż liczba zawieszanych biznesów. Dodatkowo, według Głównego Urzędu Statystycznego, w III kwartale 2022 roku odnotowano 93 970 zarejestrowanych przedsiębiorstw – to o 10,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przypadków upadłości było 69, czyli o 12,7% mniej niż w III kwartale 2021 roku.

W związku z tym lepiej wstrzymać się z ostateczną oceną tego jak kryzys wpływa na liczbę firm działających w Polsce. Alarmujące informacje o lawinowym zamykaniu działalności gospodarczych na pewno nie pomagają, a wręcz wprowadzają niepotrzebny strach.