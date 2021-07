Raport Salesforce Shopping Index za drugi kwartał 2021: galopujący wzrost cen i wydatków konsumentów

Według najnowszych wyników Salesforce Shopping Index za II kwartał 2021 roku globalne przychody z handlu cyfrowego w skali rok do roku wzrosły jedynie o 3%. Jest to spora zmiana po ostatnich czterech kwartałach, podczas których wzrost przychodów utrzymywał się na poziomie ponad 50%. Dużym zaskoczeniem jest również fakt, iż handel cyfrowy w Stanach Zjednoczonych spadł o 2% r/r.

Pomimo niższego wskaźnika wzrostu w porównaniu do poprzednich kwartałów, widać wyraźnie, że konsumenci nie zniechęcili się do e-commerce. Po znacznym wzroście zakupów online, jaki miał miejsce w drugim kwartale 2020 roku, klienci nadal pozostali obecni w sieci, zwiększając przychody sprzedawców.

Jesteśmy obecnie w momencie, w którym sprzedawcy już przygotowują się na okres powrotu do szkoły, a następnie na gorączkę zakupów świątecznych. Oznacza to, że będą musieli skupić się na budowaniu spersonalizowanych doświadczeń klienta, ewolucji roli pracownika oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw i dynamiką cen, w celu utrzymania wzrostu gospodarczego.

„Pomimo tego, że wzrost przychodów z handlu detalicznego znacząco spłaszczył się, to jednak nawyki internetowe, które klienci wyrobili podczas ostatniego roku nadal się utrzymują” – powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny ds. handlu detalicznego w Salesforce. „Okres świąteczny zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że konsumenci powinni przygotować się na mniejsze zniżki i wyższe ceny, które sprzedawcy są zmuszeni windować ze względu na koszty produkcji, opóźnień w łańcuchach dostaw i braki kadrowe”.

Szybkie fakty:

Podczas gdy indeks cen konsumenckich wskazuje wzrost o 5,4% rok do roku we wszystkich kategoriach konsumenckich, to jednak wskaźnik Shopping Index firmy Salesforce wskazuje, że inflacja mocniej uderza w sektor detaliczny, gdzie średnia cena sprzedaży (ASP) w II kwartale wzrosła o 11% rok do roku.

Wskaźnik Shopping Index pokazuje również, że średnia wartość zamówienia (AOV) w tym kwartale wzrosła do 90,64 USD (około 352 zł) w porównaniu do 77,96 (około 303 zł) USD w II kwartale 2020 r., co stanowi wzrost o 17%, nawet pomimo spadku o 1% liczby artykułów zakupionych przez konsumentów.

Średnie stopy obniżek cen zmniejszyły się w tym kwartale do 17% w porównaniu do 20% w II kw. 2020 r. ze względu na ograniczone zapasy i utrzymujący się popyt.

Udział opcji płatności „kup teraz, zapłać później” wzrósł o 86% rok do roku i stanowił 6,03% wszystkich metod płatności w 2 kwartale 2021 roku, w porównaniu do 3,25% wszystkich płatności w 2 kwartale 2020 roku.

Kategorie produktów, które odnotowały największy wzrost w II kwartale r./r. to m.in:

Odzież luksusowa (43%)

Torby i bagaże (22%)

Luksusowe torebki (17%)

Kategorie produktowe, które odnotowały największy spadek w II kwartale r./r. to:

Uroda – włosy (-36%)

Żywność i napoje (-21%)

Uroda – makijaż (-19%).

W drugim kwartale 2020 roku nastąpił boom sprzedaży e-commerce, a wynikał on niewątpliwie z faktu, że konsumenci bali się dokonywać zakupów stacjonarnych ze względu na pandemię. Statystyki jasno pokazały skok przychodów z handlu online w ujęciu rok do roku – od II kwartału 2019 roku do II kwartału 2020 roku. Obiecujący wzrost w tym kwartale odzwierciedla fakt, iż nawyki ukształtowane w początkowym etapie pandemii, nadal towarzyszą klientom.

Metodologia Shopping Index Q2

Aby zakwalifikować się do analizy Shopping Index należy spełnić dwa kryteria: witryna musi zawierać transakcje w całym okresie analizy, w tym przypadku w okresie od II kwartału 2019 roku do II kwartału 2021 roku oraz posiadać minimalny miesięczny próg odwiedzin.

Aby zapewnić integralność obliczeń, stosuje się dodatkowe czynniki gwarantujące spójność i poprawność danych.

Przypisy do danych są umieszczane w całym raporcie, aby zapewnić dodatkową przejrzystość analizy.

Salesforce Shopping Index jest publikowany kwartalnie.

Wszelkie prognozy zawarte w Shopping Index są prognozami opartymi na obecnych i wcześniejszych wartościach i jako takie nie powinny być traktowane jako gwarancja przyszłych wyników lub rezultatów.

Shopping Index nie jest wskaźnikiem wydajności operacyjnej Salesforce Commerce Cloud ani jej raportowanych wskaźników finansowych, w tym wzrostu GMV i wzrostu GMV porównywalnych klientów.