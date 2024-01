Rejestracje nowych samochodów w Polsce w 2023 r.

W Polsce z roku na rok rejestruje się coraz więcej nowych samochodów, Polacy niezaprzeczalnie wracają do rzeczywistości sprzed pandemii, jednak już z zupełnie nowymi upodobaniami. Najnowszy raport Związku Dealerów Samochodów przedstawia nie tylko to jak w ostatnich 12 miesiącach zmieniała się dynamika pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, ale także pokazuje jakie typy napędów były najchętniej wybierane przez Polaków.

Raport pokazujący ile nowych samochodów zarejestrowano w Polsce w 2023 roku został przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów w oparciu o informacje dostarczone przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, a same dane przedstawione przez organizacje rynku motoryzacyjnego pochodziły z bazy CEP.

2023 rok był pierwszym w ostatnich latach, kiedy w ciągu żadnego miesiąca nie zostały odnotowane spadki w rejestracjach samochodów osobowych w skali „rok do roku”. Oznacza to, że każdy z ostatnich 12 miesięcy był lepszy pod względem ilości zarejestrowanych nowych samochodów od swojego odpowiednika w 2022 roku. W 2023 roku zarejestrowano w Polsce 475 032 nowych samochodów osobowych, co daje średnio niecałe 40 tysięcy rejestracji miesięcznie. Jest to wynik o ponad 13% lepszy niż przed rokiem.

W Polsce niezmiennie przeważają tzw. rejestracje na firmę, które stanowią ponad 70% wszystkich pierwszych rejestracji osobówek w kraju. To oznacza, że mniej niż 30% nowych samochodów jest zarejestrowanych na osoby prywatne. Warto mieć na uwadze, że w 2023 roku zarejestrowano 64 522 samochodów dostawczych do 3.5 tony, co jest wynikiem o 3,7% lepszym niż przed rokiem. Łącznie z pojazdami osobowymi daje to jednak pokaźny wynik 539 554 rejestracji wszystkich nowych samochodów do 3.5 tony.

W pozostałych kategoriach wyniki w skali „rok do roku” pozostają w większości również pozytywne. Pojazdów ciężarowych 3.5-16 ton pojawiło się aż 36,3% więcej niż w 2022 roku, co dało wynik 3694 sztuk. Jedynie pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton zarejestrowano nieco mniej w 2022 roku, ale wynik 31 778 ciężarówek jest zaledwie o 1,2% słabszy od zeszłorocznego.

Rok 2023 okazał się być przełomowym pod względem preferowanego w Polsce typu napędu. Dotychczasowa dominacja samochodów benzynowych została skutecznie przełamana już w sierpniu. Od tamtego czasu, nieustanie najchętniej wybierane są pojazdy niskoemisyjne, a dokładnie hybrydy typu HEV oraz MHEV, których w samym grudniu zarejestrowano 17 453 sztuki. To ponad 1,5 tysiąca więcej samochodów niż w przypadku napędów czysto benzynowych w skali jednego miesiąca. Pozostałe typy napędów, czyli pojazdy zasilane olejem napędowym, LPG, pojazdy bateryjne i hybrydy PLUG-IN przez cały rok utrzymywały swoją popularność na relatywnie stabilnym poziomie.

„Przebicie magicznej granicy pół miliona rejestracji samochodów do 3.5 tony jest dla nas wszystkich bardzo ważnym osiągnięciem. Oznacza to, że wracamy do wyników sprzed 2020 roku, gdy rynek był jeszcze zdrowy. Bardzo interesujący jest nie tylko dla dealerów, ale całej branży automotive tegoroczny wzrost popularności tzw. miękkich hybryd. Ostatnie miesiące pokazują, że był to najpopularniejszy typ wybieranego napędu. Jeżeli zsumujemy wyniki hybryd miękkich, PLUG-IN i samochodów elektrycznych może się okazać, że niedługo pojazdy zero- i niskoemisyjne będą stanowić ponad 50% całego rynku.” – komentuje Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.