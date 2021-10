Rekordowe ceny paliw! Za 98 zapłacimy nawet 7 zł

Spełnił się jeden z najczarniejszych scenariuszy wszystkich zmotoryzowanych – w zeszły wtorek ceny paliw przekroczyły próg 6 zł w wielu polskich miastach. Prawdziwy rekord padł w stolicy – 6,77 zł za litr benzyny! Skąd taka podwyżka?

Zmiany wisiały w powietrzu

Sytuacja w Wielkiej Brytanii, w której odnotowano braki benzyny na stacjach paliw, a nawet przydzielano rację paliwa per klient, wywołała lekki stres wśród mieszkańców Europy. Pomimo tego, że nie była spowodowana brakiem dostępności paliwa, a jedynie niedostatkiem kierowców, którzy mogliby je przewieźć z rafinerii do dystrybutorów, to coraz głośniej zaczęto mówić o kolejnych podwyżkach cen.

Aktualne ceny paliwa zależą od wielu czynników, m.in. od sytuacji politycznej na świecie. W poprzednim roku rekordowy spadek cen benzyny spowodowała pandemia koronawirusa. Jednak, gdy tylko rynek globalny zaczął się podnosić po kryzysie, ceny paliw znów zaczęły rosnąć.

Jakie są obecnie ceny paliw w Polsce?

Analitycy dokładnie przyglądali się sytuacji i według ich szacunków przejście na wyższe ceny za litr paliwa miało mieć miejsce właśnie w ciągu kilku dni lub tygodni. Niestety czas pokazał, że z dnia na dzień nadeszła niechciana zmiana. Średnia cena litra benzyny w Polsce wzrosła o prawie 15 groszy.

Jeszcze w zeszłym tygodniu za 1 litr PB 98 średnio zapłacilibyśmy 5,99 zł, za PB 95 5,85 zł, gazu 3,03 zł, a ropy 5,79 zł. Prognozy portalu e-petrol zakładały przejście na próg 6,02-6,15 zł za 1l PB 98, 5,86-5,99 zł za PB 95, 5,80-5,93 zł za ON, a za LPG 3,03-3,15 zł. Obecnie w niektórych miejscach litr PB 98 kosztuje już 6,15 zł.

Co jest przyczyną zmiany cen paliw?

Nie da się ukryć, że wpływ na rosnące ceny paliwa ma zbliżająca się zima, która jest okresem wzmożonego zapotrzebowania wśród wszystkich zmotoryzowanych. Nie bez znaczenia pozostaje również słabnący kurs złotego oraz ograniczona podaż ropy, a także jej cena.

Coraz więcej stacji benzynowych podnosi stawkę za litr PB 98. Niestety ceny zmieniają się nawet kilka razy dziennie, a to może oznaczać, że za pełny bak już wkrótce będziemy płacić o kilkanaście złotych więcej.

Gdzie jest najdroższe paliwo?

Sprawdziliśmy poszczególne województwa i stacje benzynowe, na których paliwo PB 98 kosztuje już ponad 6 zł. Według danych portalu cenapaliw.pl najwyższe ceny za 1 l PB 98 można spotkać:

na Orlenie w Borku Wielkopolskim (wielkopolskie) – 6,24 zł,

na Orlenie w Połczynie Zdrój (zachodniopomorskie) – 7 zł,

na BP w Kudowie-Zdrój (dolnośląskie) – 6,39 zł,

w Carrefour Lublin (lubelskie) 6,80 zł,

na BP w Zielonej Górze (lubuskie) – 6,20 zł,

na Shell w Warszawie (mazowieckie) – 6,77 zł,

na stacji Moya w Sosnowcu (śląskie) – 6,20 zł,

na BP w Ostrowcu Świętokrzyskim (świętokrzyskie) – 6,28 zł.

Z kolei za 1 l PB 95 najwięcej zapłaci się:

na stacjach Orlen i Shell we Wrocławiu (dolnośląskie) – 5,92 zł,

na Orlenie w Toruniu (kujawsko-pomorskie) – 5,92 zł,

w Carrefour w Lublinie (lubelskie) – 6,50 zł,

na BP w Skierniewicach (łódzkie) – 5,83 zł,

na stacji Bliska w Nowym Sączu (małopolskie) – 5,92 zł,

na PP Legionowo (mazowieckie) – 5,86 zł,

na L. Optima Niemodlin (opolskie) – 5,89 zł,

na Orlen Białystok (podlaskie) – 5,92 zł,

na BP Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) – 5,99 zł,

na Orlen Wolsztyn (wielkopolskie) – 5,85 zł,

na Orlen Połczyn Zdrój (zachodniopomorskie) – 6,50 zł.

Jak widać na powyższym zestawieniu ceny wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu groszy.

Jak wygląda sytuacja z gazem?

Ceny LPG również niebezpiecznie wzrosły. W ciągu ostatnich kilku dni przekroczyły próg 3 zł. To aktualnie najszybciej drożejące paliwo na stacjach. Ostatni raz podobne kwoty płaciliśmy za LPG w 2012 roku.

Niegdyś właściciele pojazdów z autogazem cieszyli się z większej oszczędności, a równie dobrej wydajności auta. Obecnie posiadanie butli gazowej przestaje się opłacać, gdy ceny LPG rosną w tak szybkim tempie.

Wszystko wskazuje na to, że nie są to ostateczne ceny. Czas pokaże, jakie podwyżki nas jeszcze czekają. Ostatni raz z podobnymi cenami za paliwo kierowcy mierzyli się w połowie września 2012 roku, w którym za 1 litr benzyny trzeba było zapłacić 6 zł.