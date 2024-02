Rekordowe przychody Grupy Transition Technologies w 2023 r. i ambitne plany na 2024 r.

Według wstępnych szacunków Grupa Transition Technologies (TT) osiągnęła rekordowe roczne przychody, które w 2023 r. wyniosły ok. 820 mln zł (wzrost o ok. 5% r/r). Był to 32. rok z rzędu, w którym Grupa zwiększyła obroty i sprzedaż rok do roku. Spółka wypracowała w minionym roku wynik EBITDA przekraczający 60 mln zł. W 2024 r. Grupa spodziewa się lepszej koniunktury w branży i zamierza poprawić swoje wyniki.

Przed rozpoczęciem minionego roku zakładaliśmy, że sektor IT czeka wymagające 12 miesięcy. Nasze prognozy okazały się trafne i w 2023 r. obserwowaliśmy spowolnienie w branży. Przedsiębiorstwa związane z IT, przyzwyczajone do dużej dynamiki wzrostowej, musiały zmagać się choćby z wyraźnym spadkiem zamówień. Wynikał on z takich czynników jak niepewna sytuacja gospodarcza i geopolityczna, czy też brak wzrostu sektora przemysłowego wykorzystującego IT. W ujęciu lokalnym należy dodać także wahania walutowe oraz wzrost kosztów pracy. Nasz model biznesowy, jak i dobre rozumienie potrzeb rynkowych, spowodowały jednak, że zanotowaliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe, z rekordowymi przychodami na czele. Co ważne, wszystkie spółki z Grupy zaraportowały zysk – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu TT.

Grupa TT zakończyła miniony rok ze zwiększonymi obrotami oraz wykonanym planem na 2023 r. Obecnie Grupa składa się z: 18 spółek, 26 biur na całym świecie, i zatrudnia ponad 2,3 tys. pracowników. Według przyjętych założeń, na koniec 2024 r. Transition Technologies planuje dalszy rozwój – m.in. wzrost przychodów r/r ma wynieść minimum 15%.

Chcemy dalej rosnąć i umacniać naszą pozycję międzynarodową. Między innymi w tym celu na początku roku przejęliśmy – poprzez TTMS – szwajcarskiej spółkę Pixel Plus. Obecnie dalej monitorujemy rynek i mamy w planach kolejne zagraniczne akwizycje. Do tego zwiększamy naszą obecność na strategicznych rynkach poprzez budowę własnych zagranicznych biur. W najbliższych miesiącach chcemy być mocniej widoczni przede wszystkim w takich krajach jak np. USA, Indie czy kraje Bliskiego Wschodu. Przez lata wypracowaliśmy skuteczny model integracji i synergii tworzonych i przejmowanych firm, w którym nasze zagraniczne oddziały prowadzone są przez lokalnych menedżerów, dobrze znających specyfikę lokalnych rynków oraz efektywnie wykorzystujących nasze wsparcie w prowadzeniu biznesu – podkreśla prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu TT.

Nadchodzi lepszy czas dla IT

Według założeń Grupy TT rok 2024 r. powinien być lepszy dla całej branży IT m.in. z powodu prognozowanego wzrostu gospodarczego.

W naszym przypadku liczymy przede wszystkim na szybszy globalny wzrost w przemyśle. Jego pozytywne skutki powinny być widoczne w naszych wynikach przede wszystkim w drugiej połowie roku. Spółki z Grupy TT mają ambitne plany na ten rok. Warto choćby przypomnieć o planowanym debiucie giełdowym TTMS, który powinien być jednym z bardziej interesujących tegorocznych IPO na GPW – ocenia prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu TT.