Rekordowy Cyber Week – łącznie na świecie sprzedaż osiągnęła 270 miliardów dolarów

Salesforce opublikował dziś swoje spostrzeżenia dotyczące Cyber Week, analizując globalne zachowania zakupowe ponad miliarda kupujących na całym świecie na platformie Salesforce Customer 360. Globalna sprzedaż internetowa osiągnęła nowy rekord, wynoszący 270 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 36% w porównaniu z rokiem 2019. Dzięki nowym zachowaniom związanym z zakupami online, wynikającymi częściowo z pandemii COVID-19 oraz skróconym czasem przedświątecznym i ograniczeniami w sklepach, konsumenci dokonywali zakupów w Internecie, przez co sprzedaż cyfrowa wystrzeliła na nowy poziom.

Cyfrowy handel ustanawia nowe rekordy

Całkowita sprzedaż w cyfrowych kanałach sprzedaży osiągnęła poziom 270 miliardów dolarów globalnie rok do roku. Zanotowano przy tym 22 procentowy wzrost liczby konsumentów, którzy wzięli udział w Cyber Week w porównaniu do 2019 r. Ponieważ platforma Commerce Cloud już od kwietnia działa na poziomach zbliżonych do tych ze świąt w 2019 r., podczas Cyber Week odnotowała 50-procentowy wzrost sprzedaży cyfrowej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Odbiór zamówień internetowych w sklepie stacjonarnym napędza sprzedaż

Sprzedawcy detaliczni w USA, którzy oferowali opcje odbioru zamówień w sklepie stacjonarnym, zwiększyli przychody z cyfrowych kanałów sprzedaży średnio o 29 procent w porównaniu z ostatnim Cyber Weekendem. Sprzedawcy, którzy nie oferowali tych opcji odbioru, odnotowali średni wzrost tylko o 22%. Przy wcześniejszych terminach dostaw i przewidywanych opóźnieniach w dostawie 700 milionów paczek, sprzedawcy detaliczni, którzy łączą pewność składania zamówień online z wygodą lokalnych i bezpiecznych opcji odbioru, będą nadal odnotowywać silny wzrost przychodów cyfrowych przez pozostałą część sezonu. Klienci Salesforce na całym świecie wykorzystywali w tym roku taką formę odbioru zamówień, co spowodowało 95% wzrost przychodów cyfrowych w porównaniu z rokiem 2019.

Pomimo dużego zasięgu, sprzedaż w sieciach społecznościowych zapewnia jedynie ograniczony wzrost

Platformy mediów społecznościowych wygenerowały 9% ruchu globalnego i na witrynach handlowych w trakcie Cyber Week. Platformy te stanowiły 3 procent globalnych zamówień cyfrowych, które zostały złożone w ciągu tych siedmiu dni.

Im bliżej świąt, tym większe przeceny oferują sprzedawcy

Dzięki działaniom sprzedawców detalicznych zachęcających do bezpiecznych i wcześniejszych zakupów świątecznych w domu, średni poziom obniżek zaczął się 26 listopada w USA od poziomu 28% i rósł nieznacznie przez cały tydzień, kończąc na średniej stopie obniżki na poziomie 29 procent w Cyber Monday. Globalnie średnia stopa obniżek zaczęła się od 27 procent 26 listopada i wzrosła do 28 procent w Cyber Monday.