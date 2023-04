Rekordowy kwartał XTB: 302,8 mln zł zysku i ponad 104 tys. nowych klientów

Skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2023 r.: 302,8 mln zł, o 19,9% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Łączna liczba klientów wzrosła o 46,1% r/r, osiągając 703,9 tys.

Wzrost wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD o 18,2% r/r – z 1,56 mln do 1,85 mln lotów

Intensyfikacja akwizycji klientów i działań marketingowych

XTB poinformowało właśnie o wstępnych wynikach finansowych za I kwartał 2023 roku. W tym okresie XTB wypracowało rekordowy w historii firmy skonsolidowany kwartalny zysk netto: 302,8 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi poziom wyników XTB w I kwartale 2023 r. były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. napiętą sytuacją geopolityczną czy kryzysem bankowym. Ponadto, niewątpliwy wpływ miały działania marketingowe, który wpłynęły na znaczny wzrost liczby klientów oraz ich dużą aktywność transakcyjną.

W tych warunkach w I kwartale 2023 roku XTB wypracowało zysk netto na poziomie 302,8 mln zł wobec 252,6 mln zł zysku rok wcześniej. Oznacza to wzrost r/r o 50,2 mln zł. Przychody z działalności operacyjnej zanotowane w I kwartale 2023 roku osiągnęły wartość 531,6 mln zł (w I kwartale 2022 r.: 439,8 mln zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 184,2 mln zł (I kw. 2022 r.: 131 mln zł).

W I kwartale XTB pozyskało 104,2 tys. nowych klientów, co oznacza wzrost łącznej ich liczby do 703,9 tys. w porównaniu z 481,9 tys. na koniec I kwartału poprzedniego roku. Na szczególną uwagę zasługuje też wzrost liczby aktywnych klientów. W I kwartale wyniosła ona 215,7 tys. w porównaniu z 149,8 tys. w I kwartale poprzedniego roku. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w I kwartale wzrósł on do 1,85 mln transakcji wobec 1,56 mln w analogicznym okresie 2022 roku (wzrost o 18,2%). Natomiast rentowność na lota w 1 kwartale 2023 roku wyniosła 288 zł (I kw. 2022.: 282 zł).

– Wstępne wyniki za pierwszy kwartał pod wieloma względami okazały się rekordowe. Przede wszystkim jednak cieszy mnie fakt, że udowodniliśmy powtarzalność osiąganych rezultatów w porównaniu z bardzo dobrym 2022 rokiem. Co więcej, nasza strategia oparta na rozbudowie bazy klientów i ciągłym inwestowaniu w technologię oraz nowe produkty przynosi oczekiwane rezultaty. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać okresy zmienności na rynkach finansowych – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, w I kwartale 2023 r. prym wiodły CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 48,8% wobec 30,2% rok wcześniej. W tym przypadku najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie CFD okazały się te oparte na notowaniach cen gazu ziemnego oraz złota. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2023 r. wyniósł 45,3%, w porównaniu z 57,4% I kwartale 2022 r. Najbardziej zyskownym i instrumentami w tej klasie były CFD oparte na niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz amerykańskie indeksy – US 100 i US 500. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 4,2% wszystkich przychodów, wobec 9,4% rok wcześniej.

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2023 r. ukształtowały się na poziomie 184,2 mln zł i były o 53,2 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (131 mln zł w I kwartale 2022 r.). Najistotniejsze zmiany odnotowano w kosztach marketingowych, w których nastąpił wzrost o 30,8 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na intensywnie prowadzone w I kwartale kampanie marketingowe. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, a tym samym wzrostem zatrudnienia, wzrost o 16,9 mln zł nastąpił również w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

– W pierwszym kwartale 2023 roku skoncentrowaliśmy nasze działania na promocji rynku kapitałowego, angażując naszych ambasadorów. Te starania zaowocowały efektem w postaci rekordowej liczby pozyskanych klientów. To jednak nie koniec naszych inicjatyw. Równocześnie uruchomiliśmy projekt „Inwestuj Odpowiedzialnie” oraz nieustannie inwestujemy w darmowe materiały edukacyjne dla naszych klientów. Czasy zamkniętego świata finansów mijają, a rynek otwiera się na nowych inwestorów. Dlatego podejmujemy wszelkie działania, aby obniżyć próg wejścia dla każdej osoby, która chciałaby samodzielnie “rzucić wyzwanie rynkom”. W związku z tym, wprowadziliśmy nowy produkt, jakim są Akcje Ułamkowe. Na początku drugiego kwartału tego roku, zadebiutowały one na pierwszych rynkach, a wkrótce planujemy rozszerzyć ich ekspansję na kolejne kraje – komentuje Omar Arnaout.