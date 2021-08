Rekordy indeksu WIG

Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem rekordowych wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG), który odzwierciedla nastroje całego Głównego Rynku GPW. Wartość WIG-u oscyluje obecnie w granicach 69 tys. pkt przebijając dotychczasowe rekordy ustanowione 14 lat temu.

– Pierwszym impulsem była paniczna wyprzedaż w marcu 2020 r., która doprowadziła do niskich wycen na rynku akcji. To zachęciło inwestorów, szczególnie tych bardziej aktywnych, do wejścia na rynek, ponieważ zaczęły rosnąć ceny akcji a osiągane stopy zwrotu były coraz wyższe. (…) Nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku stóp procentowych. W naturalny sposób osoby, które trzymają pieniądze na lokatach bankowych zastanawiają się co mogą zrobić ze swoimi pieniędzmi. Jednym z pomysłów jest giełda – powiedział Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW, w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. – Polska giełda podlega podobnym trendom, jak giełdy światowe. Zarówno na giełdach światowych, jak i polskiej mamy do czynienia z hossą. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na dobrą sytuację na polskiej giełdzie jest ożywienie na rynku IPO z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim roku. (…) Kluczowym elementem wpływającym na taki stan rzeczy jest wzrost wycen na rynku akcji, (…) co zachęciło emitentów do wejścia na giełdę – dodał.

Łączna wartość debiutów na obu parkietach warszawskiej giełdy od początku 2020 r. zbliża

się do 20 mld zł. W 2020 r. na Głównym Rynku zadebiutowało 7 spółek, których wartość IPO wyniosła 11 mld zł. Na rynku NewConnect odbyło się 14 debiutów o wartości ok. 50 mln zł. W 2021 r. odbyło się dotąd 28 debiutów o łącznej wartości 6,85 mld zł. 11 spółek zadebiutowało na Głównym Rynku GPW. Wartość ich IPO to ponad 6,8 mld zł. Z kolei 17 debiutów na NewConnect miało wartość ok. 86 mln zł. Kolejnych debiutów możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach sierpnia.