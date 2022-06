Road Studio S.A. pozyskało 2 mln zł w ramach drugiej emisji akcji serii E

24 czerwca 2022 r. – Road Studio S.A., notowany na NewConnect developer gier wideo o tematyce motoryzacyjno-podróżniczej, informuje o pozyskaniu 2 mln zł w ramach emisji akcji serii E. Decyzję o emisji podjęto po sukcesie dema Alaskan Truck Simulator. Emisja w cenie 51 zł została objęta w całości przez Prezesa Road Studio i głównego akcjonariusza, czyli Movie Games. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie prac nad konsolową wersją gry oraz produkcję zawartości dodatkowej (DLC).

23 czerwca br. zarząd Road Studio S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 51,00 zł – wyższym niż w ramach pierwszej emisji spółki.

Emisja odbyła się w trybie oferty prywatnej. 7 tys. akcji nabył prezes zarządu Road Studio Maciej Nowak, zaś 33 tys. akcji zakupiło Movie Games S.A., wydawca Alaskan Truck Simulator. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.

– Sukces dema Alaskan Truck Simulator przekroczył nasze najbardziej optymistyczne założenia. Wersję demonstracyjną pobrano niemal 100 tys. razy w ciągu tygodnia. Co istotne, demo zostało ciepło przyjęte przez graczy, którzy docenili nowe podejście do symulatora pojazdu. W rezultacie odezwało się do nas liczne grono wydawców i inwestorów z całego świata. W takiej sytuacji przyspieszenie wydania portów konsolowych oraz wsparcie modelu DLC, który doskonale sprawdza się w gatunku symulatorów, jest dla mnie oczywistym i potrzebnym krokiem, zatem podjęliśmy decyzję o emisji akcji – mówi Maciej Nowak, prezez zarządu Road Studio S.A.

– Prace nad wersjami konsolowymi gry pierwotnie miały zacząć się dopiero po premierze wersji PC. Widzimy jednak ogromne zainteresowanie tytułem i jako wydawcy zależy nam na wprowadzeniu gry na dodatkowe platformy w możliwie krótkim terminie. Jednocześnie gra po premierze będzie rozwijana o zawartość DLC, której produkcję także wesprą pozyskane środki. Zarówno Road Studio, jak i nas cieszy także feedback od graczy, dzięki któremu zespół developerski zwiększy jakość gry przed premierą pełnej wersji – mówi Mateusz Wcześniak, prezes zarządu Movie Games S.A.

Okno wydawnicze wersji PC Alaskan Truck Simulator to czwarty kwartał 2022 r., jednak dokładna data premiery zostanie wybrania z uwzględnieniem okoliczności produkcyjnych, opinii działu kontroli jakości, a także kalendarza wydarzeń marketingowych Movie Games oraz całej branży gier wideo.