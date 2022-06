Fundusz SATUS Games zainwestował w Goat Gamez S.A.

24 czerwca 2022 – Goat Gamez S.A., producent i developer gier z Grupy Kapitałowej Movie Games, poinformował o pozyskaniu finansowania z funduszu inwestycyjnego SATUS Games. Środki wesprą produkcję dwóch gier.

Goat Gamez to zespół developerów i producentów skupiających się na produkcji gier pokazujących świat sportu z niecodziennej perspektywy, w którym tradycyjne dyscypliny nabierają nowego charakteru. Obecnie spółka, której akcjonariuszem jest między innymi Robert Lewandowski, pracuje nad dwoma nieogłoszonymi jeszcze tytułami. Ich wydawcą będzie Movie Games S.A., notowany na NewConnect wydawca, z którego inicjatywy powstało Goat Gamez.

SATUS Games to wyspecjalizowany podmiot z Grupy SATUS, zarządzającej funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się potencjałem najwyższej stopy zwrotu, przy równoczesnym skupieniu wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji. SATUS Games potrafi doskonale rozpoznać potencjał spółek gamedevowych.

Umowa inwestycyjna pomiędzy podmiotami została podpisana 23 czerwca 2022 r. Pieniądze pozyskane przez Goat Gamez wesprą proces tworzenia dwóch powstających gier, a także pozwolą na przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego.

Strategia Goat Gamez opiera się na budowaniu wartości spółki na wiedzy i ponadprzeciętnych kompetencjach zespołów. W opinii dr. Piotra Kubińskiego, prezesa zarządu Goat Gamez S.A., inwestycja SATUS Games potwierdza słuszność tej strategii i jednocześnie pozwala na jej intensyfikację: umożliwiony przez inwestycję projekt badawczo-rozwojowy trwale zwiększy wartość spółki dzięki wypracowanym w ten sposób narzędziom, pozyskanemu know-how oraz zwiększeniu kompetencji pracowników.

– Pierwsza produkcja spółki to arcade football, czyli gra która świetnie uzupełnia ofertę „tradycyjnych” propozycji z tego segmentu, jednocześnie nie wchodząc z nimi w bezpośrednią konkurencję. Powiązanie z marką Roberta Lewandowskiego znacznie zwiększa potencjał marketingowy gry i daje spółce szansę na sukces – wskazuje Wojciech Woziwodzki, partner zarządzający SATUS Games.

– Inwestycja ze strony tak wyspecjalizowanej instytucji to dla Goat Gamez także sposobność do jeszcze większej profesjonalizacji procesów na poziomie operacyjnym, finansowym i sprawozdawczym. Dlatego też osobiście bardzo cieszy mnie wzmocnienie Rady Nadzorczej przez dołączenie do niej przedstawiciela SATUS Games. Już teraz Rada składa się z wybitnych specjalistów i stanowi dla mnie nieocenione wsparcie. Jestem przekonany, że dzięki kompetencjom wnoszonym do spółki przez fundusz to wsparcie będzie jeszcze większe – komentuje Piotr Kubiński.

– Goat Gamez to spółka założona, aby uzupełnić nasze portfolio o tytuły, które trafią do fanów gier sportowych, jednocześnie bez potrzeby bezpośredniego konkurowania z tytanami tego segmentu. Działalność spółki jest kluczowym elementem długoterminowej strategii Movie Games, więc bardzo cieszy mnie, że idea spółki oraz jej projekty znalazły uznanie u ekspertów z grupy SATUS. To świadczy nie tylko o dobrym kierunku obranym przez spółkę, ale i przez Movie Games – mówi Mateusz Wcześniak, prezes zarządu Movie Games S.A.

Goat Gamez planuje wkrótce oficjalnie zapowiedzieć jedną z produkowanych gier.