Rok 2022 przyniósł rekordowy poziom wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego

W 2023 roku wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2022 osiągnęły rekordową wartość 1 miliarda 530 milionów złotych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie odnotowano spadek liczby podatników przekazujących 1,5% swojego podatku na OPP. W związku z tym średnia kwota przekazywanego odpisu wzrosła z 70 złotych w 2022 do 121 złotych w 2023 roku.

To, co przewidywaliśmy w zeszłym roku i obserwowaliśmy już na początku bieżącego roku, stało się faktem – spadła liczba podatników, którzy przekazali 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego, ale łączna przekazana kwota wzrosła. Omawiane zjawisko jest następstwem faktu, że nie wszyscy podatnicy byli zobligowani do płacenia podatku w 2022 roku. Osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie, które nie osiągały dochodu przekraczającego kwotę wolną, nie płaciły podatku dochodowego i tym samym nie mogły przekazać 1,5% na cele wybranej organizacji pożytku publicznego. Obecnie takich osób jest więcej niż 3 miliony, a w roku 2021 było to 1,5 miliona. Obserwujemy więc znaczący wzrost liczby podatników zarabiających minimalne wynagrodzenie, którzy w 2022 r. nie zapłacili PIT.

Pomimo spadku liczby osób, które mogły dokonać odpisu, łączna kwota przekazana w ramach 1,5% wzrosła z 1 miliarda 115 milionów do 1 miliarda 530 milionów złotych. Jest to o ponad 37% więcej w porównaniu z kwotą przekazaną za rok 2022, chociaż liczba podatników, którzy przekazali darowiznę, zmniejszyła się o 21%.

Zmiana zwiększająca wysokość podatku należnego z PIT z 1% na 1,5% weszła w życie 1 lipca 2022 r. Była to odpowiedź na apel m.in. samych organizacji pożytku publicznego, które obawiały się znacznego zmniejszenia wpływów w związku z obniżeniem podatków. Większość PIT-ów, z których odlicza się 1,5% podatku, dotyczy bowiem skali podatkowej, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt