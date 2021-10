Rok 2022 zapowiada się rekordowo pod katem międzynarodowych inwestycji w nieruchomości

Zgodnie z prognozami, w przyszłym roku inwestycje w nieruchomości zagraniczne osiągną wartości rekordowe, jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez Knight Frank.

Raport z 2021 Active Capital Report, który od sześciu lat ukazuje się cyklicznie, bazuje na danych i autorskim modelowaniu w celu przewidywania trendów w zakresie globalnych inwestycji w nieruchomości w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. W 2020 r. firma Knight Frank w raporcie Active Capital trafnie przewidziała, że USA będzie na pierwszym miejscu jako kierunek kapitału zagranicznego na rynku nieruchomości w 2021 r., natomiast w ścisłej czołówce znajdą się kraje takie, jak Wielka Brytania, Niemcy, Australia i Francja.

Główne wnioski płynące z raportu:

Według prognoz, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Holandia będą w następnym roku najbardziej pożądanymi kierunkami pod względem inwestycji w nieruchomości

Szacowana wartość inwestycji w nieruchomości w Polsce wyniesie 7,2 mld USD. W Polsce będą inwestować głównie fundusze z Wielkiej Brytanii (3,2 mld USD), USA (2,3 mld USD), Niemiec (0,7 mld USD), Austrii (0,5 mld USD), RPA (0,4 mld USD) i Belgii (0,1 mld USD)

Prognozowany wzrost całkowitego wolumenu inwestycji w regionie EMEA wyniesie 50%, a w regionie Azji i Pacyfiku będzie wyższy o 1/3

USA, Kanada, Wielka Brytania i Niemcy znajdują się w czołówce państw, które, zgodnie z prognozami, będą głównym źródłem kapitału inwestowanego w nieruchomości na świecie

Segment inwestycji biurowych, dla którego także przewiduje się rekordowy rok, odpowiadać będzie za ponad 50% wolumenu inwestycji w nieruchomości w 2022 r.

Dalszy wzrost inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz logistyka jako segment pierwszego wyboru dla managerów funduszy inwestycyjnych i inwestorów private equity

Wyniki nowych badań ukazują nadwyżkę od ceny sprzedaży budynków biurowych z zielonymi certyfikatami w stosunku do budynków bez certyfikatów w Londynie, Melbourne oraz Sydney

London, Szanghaj, Nowy Jork, Paryż i Waszyngton jako najbardziej ekologiczne miasta świata pod względem nieruchomości3

W oparciu o tegoroczny raport Active Capital przewidywany jest ponowny wzrost napływu inwestycji w nieruchomości z możliwością osiągnięcia rekordowego poziomu sprzed czasów pandemii dla najważniejszych segmentów, w tym, biurowego, logistycznego i mieszkaniowego, co świadczy o wyraźnej poprawie zaufania wśród inwestorów.

USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia to według prognoz kraje, gdzie odnotwana zostanie największa liczba inwestycji w nieruchomości zagraniczne w roku 2022, natomiast USA, Kanada, Wielka Brytania i Niemcy w następnym roku mają stać się największymi źródłami kapitału zainwestowanego w nieruchomości.

Ponad 50% największych transakcji zagranicznych zostanie zrealizowanych w segmencie biurowym.

Zgodnie z prognozami, pod względem wartości inwestycji w 2022 r. segment mieszkaniowy ulokuje się na drugim miejscu. Źródła kapitału, zarówno jak i kierunki jego przepływu będą zróżnicowane. Przewiduje się, że największa jego część popłynie w stroną Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Japonii.

Managerowie funduszy inwestycyjnych i fundusze private equity, w szczególności te z USA i Kanady, pozostaną według prognoz głównymi graczami na rynku nieruchomości przemysłowych w 2022 r., również lokując swoje inwestycje w zróżnicowanych lokalizacjach, np. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy Holandii, jak również w Hiszpanii, Polsce i Australii.

„Wnioski z tegorocznego raportu napawają optymizmem, sugerując dalsze ożywienie na globalnych rynkach kapitałowych i odrodzenie inwestycji w nieruchomości zagraniczne w skali globalnej. Dzięki najnowszemu modelowaniu danych, w tym roku jesteśmy w stanie przygotować pogłębioną analizę przyszłych trendów pokazującą, gdzie i w jakie sektory zostanie zainwestowany kapitał w nadchodzącym roku. Stanowi ona źródło aktualnych i praktycznych spostrzeżeń, które pomogą inwestorom w poruszaniu się po światowym rynku nieruchomości po pandemii i wyprzedzaniu trendów.” – mówi Neil Brookes, Head of Global Capital Markets, Knight Frank.

Wpływ ekologicznego budownictwa na ceny sprzedaży

Korzystając z narzędzi do modelowania cenowego firma Knight Frank po raz pierwszy ustaliła zakres, w jakim ocena ekologiczności budynku wpływa na cenę jego sprzedaży. Wyniki wykazały, że najlepsze biurowce w centrum Londynu, którym przyznano ocenę „excellent” w systemie BREEAM1 osiągnęły 10,5% nadwyżki w porównaniu z identycznymi budynkami bez takiej oceny, natomiast budynki, którym przyznano ocenę „Very good”, osiągnęły nadwyżkę na poziomie 10,1%. Najlepsze budynki biurowe w Melbourne i Sydney z oceną 5+ NABERS2 uzyskały nadwyżkę w wysokości 17,9% od ceny sprzedaży w porównaniu z identycznymi budynkami bez oceny, a te, którym przyznano niższą ocenę w systemie certyfikacji NABERS (narodowy australijski system oceny środowiska) osiągnęły nadwyżkę na poziomie 8,3%.

Najbardziej ekologiczne miasta świata

Z badań Knight Frank3 wynika, że w pierwszej piątce najbardziej ekologicznych miast świata pod względem nieruchomości znajdują się Londyn, Szanghaj, Nowy Jork, Paryż i Waszyngton. Pomiarów dokonywano uwzględniając szereg czynników, np. stopień rozwoju sieci transportu publicznego, wielkość miejskich terenów zielonych, czy liczbę budynków certyfikowanych jako ekologiczne.

Mimo, iż miasta te odnotowują postępy, jeśli chodzi o działania wspierające redukcję śladu węglowego (przynajmniej w stosunku relatywnym na osobę), to jednak żadne z nich nie jest odporne na ryzyka klimatyczne. Również żadne z 286 przebadanych miast z całego świata nie uzyskało oceny dużo wyższej niż 6 w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o odporność na zagrożenia klimatyczne, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe.

„Widzimy, że zrównoważony rozwój i ESG stanowią siłę napędową strategii inwestowania w nieruchomości przez instytucje. Po raz pierwszy udało nam się określić nadwyżkę od ceny dla najwyżej ocenianych ekologicznych budynków na świecie. Jest to ważny sygnał świadczący o tym, że popyt na budynki ekologiczne to zjawisko światowe i jego znaczenie będzie wzrastać. Z badań wynika, iż pomimo tego, że miasta odnotowują postępy jeśli chodzi o działania wspierające redukcję śladu węglowego, to jednak żadne z nich nie jest odporne na ryzyka klimatyczne. Inwestorzy na całym świecie muszą uwzględniać ryzyka związane z nasileniem zjawisk pogodowych, jak i zwiększone ryzyko klimatyczne w przyszłości.”– dodaje Victoria Ormond, CFA; Partner, Capital Markets Research, Knight Frank.