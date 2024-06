Rollercoaster na PLN

W tym tygodniu notowania złotego dosłownie szaleją. Wczorajsze poranne osłabienie krajowej waluty wieczorem zostało całkowicie wymazane, jednak już we wtorek przed południem PLN ponownie oddaje pole głównym walutom i to ze sporą nadwyżką. Ewidentnie widać, że krajowa waluta podporządkowuje się ruchom na eurodolarze. Ten z kolei ulega słabemu raportowi ISM z USA. Szwajcarzy po raz kolejny w celu inflacyjnym!

Któremu wskaźnikowi ufać?

Po wczorajszych porannych odczytach indeksów PMI dla przemysłu z Europy przyszedł czas na adekwatne raporty ze Stanów Zjednoczonych. W poniedziałkowe popołudnie zwyżkowy odczyt PMI z USA (51,3 pkt.) odbił się od neutralnego poziomu 50 pkt. uzyskanego w poprzednim miesiącu. Oznacza to wejście w strefę sugerującą rozwój. Dane nie zrobiły jednak wrażenia na inwestorach, gdyż ci swoją uwagę skupili na ważniejszym dla Amerykanów raporcie ISM, który tym razem zawiódł. Pomimo zwyżkowych prognoz indeks spadł do 48,7 pkt. To sugeruje pozostanie w strefie recesji, w której z wyjątkiem marcowych danych, znajdujemy się od października 2022 roku. Niekorzystne odczyty ISM pozwoliły rynkowi grać na wrześniowy „pivot” FED, który z niewielką przewagą, ale jednak, ma aktualnie największe prawdopodobieństwo (52,6%), co osłabiło dolara. W nocy z poniedziałku na wtorek notowania głównej pary walutowej świata doszły do 1,091 USD.

Złoty znów podąża za dolarem

Wczorajszą popołudniową słabość USD wykorzystał PLN. Krajowa waluta, która jest ujemnie skorelowana do amerykańskiej, po raz kolejny zyskiwała w trakcie osłabienia „zielonego”. Wieczorna aprecjacja złotego doprowadziła kursy xxxPLN do niskich poziomów z otwarcia sesji. Niestety, we wtorek o poranku sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Krajowa waluta w chwile z nadwyżką oddała wczorajsze zyski. Jest to związane z odreagowaniem kursu eurodolara, który o godzinie 10:30 schodzi poniżej 1,088 USD. W tym samym czasie kurs EUR/PLN dochodzi do 4,29 PLN, USD/PLN to 4,94 PLN, notowania GBP/PLN to 5,04 PLN, a CHF/PLN to 4,41 PLN.

Inni mogą brać przykład!

We wtorek poznaliśmy dane inflacyjne ze Szwajcarii, które po raz kolejny potwierdzają stabilność cen u Helwetów. Inflacja konsumencka w ujęciu rocznym pozostaje na poziomie 1,4%, co jest zgodne z rynkowym konsensusem. Publikacja mieści się w celu Szwajcarskiego Banku Narodowego (0-2%). Ostatni raz powyżej priorytetu SBN byliśmy w maju 2023 roku. Oznacza to, że dokładnie od roku Helweci dowożą swoje założenia. Należy dodać, że dzieje się to w czasie, kiedy reszta świata wciąż zmaga się z podwyższoną dynamiką cen, bojąc się jej odbicia. W wyniku dobrych danych, które aktualnie nie sugerują konieczności zacieśniania polityki monetarnej w Szwajcarii, frank tuż po publikacji stracił do euro, dolara, funta czy złotego. Co ciekawe, już 2 godziny po odczycie CHF z nadwyżką wymazał poranne straty do wszystkich z wyżej wymienionych walut.

Dawid Górny, dealer walutowy InternetowyKantor.pl