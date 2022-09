Silny dolar, tania ropa

Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową spadły do najniższego poziomu od stycznia. Na NYMEX-ie kontrakty na ropę taniały ok. godz. 9:10 o 1,45 proc. osiągając poziom 85,64 USD za baryłkę. Na ICE cena kontraktów na ropę Brent spadała o 1,25 proc. do 91,67 USD za baryłkę.

W tym roku można się było dopatrzyć wyraźnie ujemnej korelacji pomiędzy zachowaniem cen ropy naftowej a ruchami głównych indeksów cen akcji w USA, ale na razie w zachowaniu kontraktów na amerykańskie indeksy nie widać było jakiejś entuzjastycznej reakcji na najtańszą od 8 miesięcy ropę (S&P 500 -0,13 proc., DJIA -0,15 proc., Nasdaq 100 –0,06 proc.). Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji zakończyła się spadkami (S&P 500 -0,41 proc., DJIA -0,55 proc., Nasdaq Composite –0,74 proc.).

Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś spadki głównych indeksów (największy – -1,82 proc. – notował tajwański TAIEX. Lekko rosły dziś natomiast główne indeksy rynku akcji w Chinach kontynentalnych – Shanghai B-Share Index był dziś najwyżej od kwietnia 2019.

Raczej słabe były również giełdy europejskie (DAX –0,71 proc., CAC 40 -0,71 proc.). WIG i WIG-20 zaliczyły dziś swe nowe 2,5-letnie minima (WIG-20 -0,87 proc. ok. godz. 9:30). Najniżej od przynajmniej roku były dziś rano WIG-Górnictwo i WIG-Odzież. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne minima zanotowały dziś kursu PKN Orlen, PZU i Santander Bank Polski.

30-letnie obligacje skarbowe rządu USA osiągnęły wczoraj najwyższy poziom od 2014 roku. Podobnie było w przypadku brytyjskich 10-latek. Dziś rano w USA, Azji i Europie rentowności 10-latek lekko rosły. Wyjątkiem ok. godz. 9:30 były 10-latek rządów Niemiec i Polski.

Kurs EUR/USD spadł wczoraj do najniższego poziomu od 2002 roku, a dziś rano trzymał się powyżej wczorajszych minimów lekko po poziomem 0,99 (-0,12 proc. ok. godz. 9:25). Amerykański dolara osiągnął dziś swe nowe cykliczne maksima względem chińskiego juana, japońskiego jena (najwyższy poziom od 1998 roku!), koreańskiego wona, malezyjskiego ringitta, nowozelandzkiego dolara, filipińskiego peso, singapurskiego dolara, tajwańskiego dolara i czeskiej korony.

Poranne zmiany kursu polskiego złotego były niewielkie (EUR/USD 0 proc., USD/PLN +0,1 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zaniechał wczoraj swej prowadzonej przez prawie 2 tygodnie walki o utrzymanie się w okolicach poziomu 20000 USD. Kurs BTC/USD spadł wczoraj o 3,91 proc., a dziś rano kontynuował zniżkę (-1,11 proc.). Dzisiejsze minimum (18551 USD) było na najniższym poziomie od 18-10 czerwca.

Autor Wojciech Białek, TMS Brokers