Rosja legalizuje patriotyczne hakowanie? Polska szczególnie narażona na ataki

Rosja od dawna przymyka oko na swoich obywateli hakujących zagraniczne cele – o ile nie atakują miejscowych. Rosyjski parlament, znany jako Duma, rozważa obecnie ustawę, która oficjalnie zwolniłaby rosyjskich hakerów z odpowiedzialności prawnej za hakowanie „w interesie Federacji Rosyjskiej”.

Według rosyjskiego serwisu informacyjnego TASS Aleksander Khinsztajn, szef komisji ds. polityki informacyjnej w Dumie Państwowej, chce zwolnienia hakerów z odpowiedzialności. – Ogólnie rzecz biorąc, mówimy o wypracowaniu zwolnienia od odpowiedzialności osób, które działają w interesie Federacji Rosyjskiej w zakresie szerzenia informacji zarówno na terytorium naszego kraju, jak i za granicą – powiedział Aleksander Khinsztajn po posiedzeniu komisji, na której dyskutowano o cyberbezpieczeństwie Federacji Rosyjskiej.

Proponowana ustawa, o której po raz pierwszy doniesiono w rosyjskich mediach państwowych, miałaby zastosowanie zarówno do obywateli rosyjskich w Rosji, jak i za granicą, chociaż szczegóły propozycji nie zostały jeszcze ujawnione.

Proponowane zmiany dostarczają dalszych dowodów na to, że rosyjski rząd zamierza zmienić kraj w bezpieczną przystań dla wszelkiego rodzaju hakerów, od sponsorowanych przez państwo, przez kryminalistów, po motywowane politycznie.

Tymczasem z badań Check Point Research wynika, że od czasu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie, skokowo rośnie liczba ataków cybernetycznych na państwa NATO. W okresie od września 2022 r. Estonia doświadczyła największego – niemal 57% – wzrostu prób ataków. W czołówce znajduje się również Polska oraz Dania z 31% przyrostami. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone odnotowały wzrost odpowiednio o 11% i 6%. Do najbardziej aktywnych grup należy KillNet, organizacja stojąca za atakami typu DDoS, polegającymi na przeprowadzeniu ukierunkowanych działań wymierzonych w witryny internetowe oraz serwery firm i instytucji państwowych.

– Od czasu rozpoczęcia konfliktu średnia liczna ataków hakerskich na Polskę wzrosła ponad 1100, a na polski sektor użyteczności publicznej do ponad 3000 w tygodniu. Działania grup przestępczych, często wspieranych przez Rosję, ukierunkowane są na zwłaszcza przeciwko określonym krajom NATO, które są bardziej wrogo nastawione do Rosji. Niektóre z tych ataków to ataki złośliwego oprogramowania, a inne koncentrują się na operacjach informacyjnych związanych z określonymi wydarzeniami politycznymi, geopolitycznymi i wojskowymi. Cel prorosyjskich grup jest zawsze jeden – zakłócenie funkcjonowania porządku państwa i dezinformacja – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający na Polskę w firmie Check Point Software Technologies.

Źródło: https://cybernews.com/news/russia-cybercrime-for-homeland/, za: https://tass.ru/obschestvo/17021313

Źródło danych: Check Point Research