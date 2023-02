Rośnie sprzedaż danych Cloud Technologies. Technologiczna spółka w grudniu zwiększyła sprzedaż o 50%

Cloud Technologies, notowana na głównym rynku GPW spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych do targetowania reklamy internetowej, opublikowała raport z szacunkową dynamiką sprzedaży cyfrowych informacji w grudniu ubiegłego roku. Sprzedaż danych cyfrowych do kluczowych klientów wzrosła w grudniu ubiegłego roku o 50% r/r.

– Bardzo dobre wyniki finansowe jakie osiągamy to efekt systematycznej realizacji strategii na lata 2021 – 2023, bazującej na naszym unikalnym know-how i doświadczeniu. Dynamiczny wzrost sprzedaży danych pokazuje potencjał kluczowego dla nas segmentu, który charakteryzuje wysoka rentowność. Nasza autorska technologia doskonale odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane. Rośniemy znacznie szybciej niż rynek, co potwierdza, że posiadamy kompetencje, by stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA. Jest to jeden z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie, a warszawska spółka dzięki własnej technologii i dostarczanych danych wysokiej jakości jest w stanie skutecznie konkurować z największymi firmami w branży.

– Obecnie na rynku obserwujemy trend wzrostu zainteresowania sztuczną inteligencją. Bez wątpienia staniemy się jednymi z jego beneficjentów, ponieważ dane Cloud Technologies zasilają od dawna wiele systemów AI związanych z rynkiem reklamy internetowej. Wysokiej jakości dane są paliwem dla algorytmów maszynowego uczenia. Wierzymy, że to właśnie jakość naszych danych, jak również ich duży wolumen stanowi klucz do sukcesu na globalnym rynku. – podkreśla Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Notowana na głównym parkiecie GPW Cloud Technologies od lat pozyskuje dane i wykorzystuje algorytmy AI np. w celu zaawansowanego klasyfikowania treści. Spółka zasila danymi algorytmy maszynowego uczenia największych platform odpowiedzialnych za emitowanie reklam internetowych. W wyniku właściwego targetowania reklamodawcy osiągają lepsze wyniki oraz tym samym zwrot z inwestycji.

W III kwartale ubiegłego roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2%. W ujęciu od początku 2022 roku, tj. od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł.