Równość rodzicielska na polskim rynku pracy. Jak firmy wspierają zaangażowane ojcostwo?

Polityka Insight z inicjatywy Fundacji Share the Care przeprowadziła badanie mające wyłonić firmy przyjazne równości płci w opiece rodzicielskiej i przyjrzeć się ich praktykom. To ważny aspekt dyskusji o równouprawnieniu kobiet na rynku pracy, bo jak podkreśla Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care nie ma szans na równość płci na rynku pracy, bez zadbania o równość

w podziale obowiązków rodzicielskich.

Badanie równości rodzicielskiej na polskim rynku pracy polegało na analizie sposobów wspierania zaangażowanego ojcostwa przez polskie przedsiębiorstwa. Raport prezentuje wyniki 23 firm, które wspierają swoich pracowników będących rodzicami w dzieleniu się opieką rodzicielską oraz które swoimi działaniami przyczyniają się do budowania świata równych szans i promowania idei work-life balance. W raporcie zostały przedstawione dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych firm. Partnerami raportu są: Karta Różnorodności – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu oraz Polskie Stowarzyszenie HR.

Kluczowe wnioski: