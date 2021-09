W Polsce brakuje rąk do pracy. Czy zdołamy zatrzymać migrantów z Ukrainy?

W Europie Zachodniej brakuje rąk do pracy. W tej chwili w Polsce mamy około 600-700 tysięcy wakatów, pomimo iż cały czas napływają pracownicy z Ukrainy oraz z innych krajów bloku wschodniego, nie zaspokaja to potrzeb rynku. Czy migranci, którzy przyjechali do naszego kraju, chcą się tutaj osiedlić, czy chcą zarobić i wrócić do swojego kraju, czy tak naprawdę głównym ich celem jest dalsza migracja na Zachód? Czy zdołamy zatrzymać imigrantów zarobkowych ze Wschodu w Polsce?

Z przeprowadzonych przez Centrum Analityczne Gremi Personal badań “Puls migracji zarobkowej” wynika, że rośnie odsetek osób, które chciałyby zostać w Polsce na dłuższy okres niż rok. W zeszłym roku 48 proc., w tym roku 55 proc. osób wskazuje na to, że jest zainteresowanym dłuższym pobytem w naszym kraju.

“Wyniki badań przeprowadzonych przez nasze Centrum analityczne cieszą, ponieważ widzimy, że imigranci z Ukrainy, planują swoją przyszłość w Polsce i chcą się tutaj integrować. Niestety mamy konkurencję, zamożniejsze kraje z Zachodu Europy oraz Skandynawię. Na dzień dzisiejszy Polska ma najbardziej liberalne prawo dla migrantów zarobkowych ze Wschodu. Jeżeli ktoś chce z Ukrainy przyjechać do Polski, no to de facto powinien mieć paszport zagraniczny, pracodawca czy agencja wyrabiają mu odpowiednie dokumenty i już nie ma problemu z przyjazdem do Polski. Z pozostałymi krajami UE jest obecnie trochę trudniej, ale to się zaraz zmieni. Media już donoszą, iż w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii liczba oferowanych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii przekroczyła milion, tak podaje ich urząd statystyczny ONS.” – mówi Tomas Bogdevic dyrektor generalny Gremi Personal

Aktywność firm przemysłowych w zatrudnianiu nowych pracowników jest najwyższa w historii, a najbardziej na plus pod tym względem wyróżniały się firmy austriackie i holenderskie to bardzo dobra wiadomość dla rynku europejskiego, również w Polsce zanotowano duży wzrost, który wpisuje się w globalne trendy, również agencje zatrudnienia odnotowują zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców, ma na to wpływ: wysoki sezon, poluzowanie obostrzeń, odmrożenie funkcjonowania kilku branż w tym HoReCa. Konieczne jest wprowadzenie zapowiedzianych przez rząd zmian związanych z przyśpieszeniem procedury zatrudnienia obcokrajowców. Ponadto pozostałe kraje europejskie t.j.: Niemcy, Czechy czy Skandynawia są bardziej atrakcyjne finansowo dla migrantów ze wschodu i w pierwszej kolejności wybierają pracę w tych krajach, nawet nielegalnie, ponieważ jak wskazują badania socjologiczne Centrum analitycznego Gremi Personal “Puls migracji zarobkowej” podstawowym powodem migracji Ukraińców jest czynnik ekonomiczny, ponad 80% respondentów wskazało tę przyczynę.