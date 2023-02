Rozliczenie PIT 36 w 2023 – porady i wskazówki dla podatników

Sezon rozliczeń podatkowych rozpoczął się na całego. Do końca lutego podatnicy rozliczający się przez płatnika otrzymają PIT-11, a następnie mogą przystąpić już do swojego obywatelskiego obowiązku. Jednak dla wielu osób jest to procedura niezwykle stresująca i generująca mnóstwo pytań. Odpowiedzmy więc na te najczęstsze już dziś, by w czasie wykonywania rozliczenia nie było już żadnych wątpliwości.

PIT 2022 — jaki formularz wybrać?

Wybór odpowiedniego formularza to pierwsza rzecz, o jakiej należy pamiętać, rozliczając swój podatek dochodowy. Jest to kwestia, która budzi naprawdę wiele pytań. I właściwie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ rodzajów formularzy do wyboru jest całkiem sporo. Każdy z nich służy do rozliczenia innego rodzaju przychodów, zależnie od ich źródeł, czy też sposobu rozliczania podatku. Jednak choć jest ich tak wiele, to każdego roku tylko kilka z nich wypełniana jest przez największą ilość podatników.

PIT 36

PIT 36 to deklaracja, którą wypełniają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy ona tych działalności, których przychody opodatkowane są na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej 12% oraz 32%, a także działów specjalnych produkcji rolnych.

Deklarację PIT 36 w 2023 roku złożą również podatnicy którzy:

uzyskiwali przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości.

uzyskiwali przychód za granicą

prowadzili działalność nierejestrowaną z przychodem nieprzekraczającym minimalnej miesięcznej pensji

mają inne źródła przychodów, od których nie mają obowiązku odprowadzania składek.

Warto dodać, że dostępny jest także formularz PIT 36L. Nie należy mylić go z deklaracją PIT 36, ponieważ ta pierwsza dotyczy przychodów rozliczanych na innych zasadach. Mianowicie PIT 36L dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych.

PIT 37

PIT 37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa. Za każdym razem rozlicza ją bowiem najwięcej podatników. I właściwie nie powinno to nikogo zdziwić, ponieważ dotyczy ona osób, które rozliczają się przez płatnika. W praktyce, oznacza to, że PIT 37 składają przede wszystkim podatnicy, którzy w 2022 roku otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zlecenie, czy też umowy o dzieło. Taką deklarację wypełnia się oczywiście na podstawie otrzymanego od pracodawcy formularza PIT 11.

PIT 37 służy również do rozliczenia różnego rodzaju świadczeń i zasiłków. Za pomocą tej deklaracji rozliczyć powinni się także emeryci, renciści i uczniowie pobierający stypendia naukowe oraz osoby generujące zyski z praw autorskich.

Inne popularne deklaracje podatkowe

PIT 28 składają przede wszystkim podatnicy, którzy uzyskali przychód z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Dotyczy to również działalności prowadzonej w formie spółki. Inna deklaracja, o której często słychać to PIT 2. Jest to przede wszystkim nie rozliczenie, a oświadczenie i można złożyć je dobrowolnie. Pozwala ono między innymi na pomniejszania miesięcznych zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek.

Do kiedy PIT w 2023 roku?

Rozliczenie PIT musi być terminowe. I nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Urząd Skarbowy nie lubi spóźnień – każde jest zresztą obarczone szeregiem kar finansowych i innych konsekwencji. Terminowe rozliczenie PIT to obowiązek każdego generującego dochód obywatela.

Termin składania deklaracji PIT nie różni się, w zależności od rodzaju formularza, czyli typu rozliczanych dochodów. Najpopularniejsze deklaracje podatkowe, czyli PIT 28, PIT 37, PIT 38 i PIT 39 należy dostarczyć do Urzędu skarbowego do ostatniego dnia kwietnia. W 2023 roku przypada on jednak w niedzielę. Natomiast kolejny dzień, czyli 1 maja, jest wolny od pracy. W związku z tym, w najbliższym okresie rozliczeniowym podatnicy rozliczający wcześniej wymienione formularze, mają aż 2 dodatkowe dni na dopełnienie tej formalności. Ostateczny termin to bowiem 2 maja 2023.

Jak rozliczyć PIT online?

W dzisiejszych czasach PITy rozlicza się przez internet. Jest to naprawdę niezwykle proste, a co najważniejsze, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Całą formalność można bowiem dopiąć w dosłownie kilkanaście minut i to bez czekania w długich kolejkach. Przed przystąpieniem do wypełniania swojej deklaracji, warto sprawdzić, jaka jest obowiązująca składka zdrowotna 2023, czy też dostępne ulgi oraz odliczenia.

Obecnie jest kilka sposobów na łatwe rozliczenie PIT online. Jednak bez wątpienia dwa z nich cieszą się największą popularnością. Jest to Twój ePIT oraz programy do wypełniania PIT. Oba te rozwiązania są naprawdę świetne. Warto więc je sobie nieco przybliżyć.

Twój e-PIT

Twój e PIT to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia procedury rozliczania PIT. I tak też się stało. Usługa ta pozwala na błyskawiczne załatwienie sprawy. Wystarczy wejść na podatki gov. Tam dostępny jest e urząd skarbowy, do którego należy się zalogować. Można zrobić to między innymi przez swój profil zaufany. Na stronie czekać będzie już gotowy PIT – wystarczy sprawdzić jego poprawność i uzupełnić brakujące informacje.

Program PIT

W internecie można znaleźć wiele takich programów. Warto pamiętać jednak, by stawiać jedynie na te sprawdzone i zaufane. W takich programach można wypełnić ePITy. Dostępne są tam wszystkie obowiązujące formularze. Gotowe PITy można wysłać online lub wydrukować i dostarczyć osobiście, bądź pocztą.